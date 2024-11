Sénégal: Vers la tenue d'un forum sur les chaînes de valeurs agricoles en mai 2025 à Dakar

Dakar — L'ambassadeur du Conseil mondial des investissements et des affaires pour l'Afrique, Idrissa Doukouré, a annoncé, mercredi, à Dakar, la tenue, en mai 2025, dans la capitale sénégalaise, d'un forum sur les chaînes de valeur agricole.

»En mai prochain, en 2025, ici à Dakar, nous organiserons, en collaboration avec le Conseil mondial des investissements et des affaires de Londres, l'USAID Entrepreneuriat et Investissement, Paomi des Pays-Bas, Evenco du Sénégal, Financial Africa et Agra de Kigali, un forum sur les chaînes de valeur agricole, précisément sur la révolution verte en Afrique », a-t-il dit en marge de la clôture de la 12e édition de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat (SME) placée cette année sous le thème : »Entrepreneuriat pour tous ».

Ce forum, a ajouté M. Doukouré, se veut pratique et orienté vers des solutions concrètes pour renforcer l'inclusion dans l'agriculture.

»Ce sera une véritable plateforme de convergence, où les idées se transformeront en actions et où des alliances seront forgées pour intégrer les exploitations familiales, les PME et PMI dans des chaînes de valeur agricole durables », a-t-il déclaré.

Le président du Conseil mondial des investissements et des affaires pour l'Afrique a invité tous les acteurs à y participer activement, soulignant l'importance de ce rendez-vous pour l'avenir du secteur agricole sénégalais.

M. Doukouré a également exprimé sa gratitude envers les partenaires comme Develops et l'USAID Entrepreneuriat et Investissement pour leur vision et leur engagement.

Ces collaborations ont permis de transformer le potentiel agricole du Sénégal en une source de prospérité, a-t-il souligné, invitant à une réflexion collective pour garantir un avenir prospère et durable pour le pays.

»Chaque graine que nous plantons aujourd'hui est une promesse pour demain », a-t-il indiqué dans le but de lancer un appel à l'action pour »faire germer les graines d'un entrepreneuriat inclusif au Sénégal ».