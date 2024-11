Sénégal: Sédhiou - Plus de 50 cas de violences basées sur le genre enregistrés cette année (responsable)

Sédhiou — Plus de cinquante cas de violences basées sur le genre ont été enregistrés dans la région de Sédhiou (sud), au cours de l'année 2024, a annoncé mercredi, la responsable de la Boutique de droit de Sédhiou, Joséphine Ndao.

"De janvier à octobre 2024, 4000 cas de violences ont été signalés dans les neufs Boutiques de droit du pays. Sédhiou, à elle seule, a enregistré plus de cinquante cas », a précisé la responsable de la Boutique de droit de Sédhiou.

L'union des groupements de femmes de Sédhiou, en collaboration avec l'Association des juristes du Sénégal (AJS) à travers la Boutique de droit de Sédhiou, a lancé une caravane de sensibilisation financée par la coopération catalane pour le développement.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Cette campagne se déroule du 25 novembre au 10 décembre 2024.

Dans la région de Sédhiou, a souligné Joséphine Ndao, »les violences sont malheureusement fréquentes, touchant les femmes dans leurs foyers sous diverses formes notamment physiques, économiques, sexuelles, et pédophilie ».

Selon la responsable de la Boutique de droit, "cette caravane représente une opportunité majeure pour les femmes de Sédhiou de s'unir et de soutenir la lutte contre les violences basées sur le genre".

La Boutique de droit continue d'accompagner les victimes de violences en leur offrant un suivi juridique et psychologique, a-t-elle fait savoir.

Mme Ndao a plaidé pour la construction d'une maison d'accueil dédiée à la prise en charge des victimes, soulignant l'importance d'un soutien adéquat et non stigmatisant pour les personnes violentées.

Kombé Mbaye, présidente de l'Union des groupements des femmes de Sédhiou, a insisté sur la nécessité de changer le regard de la société envers les victimes de violences.

Elle a également plaidé pour la construction d'une maison d'accueil sur un terrain offert par le maire de Bambaly, afin de fournir un refuge sûr et un soutien continu aux victimes.

La présidente de l'union des groupements de femmes a rappelé que les types de violences les plus signalés incluent le viol, les abus sexuels, et les violences économiques et conjugales, tandis que les violences physiques semblent diminuer progressivement.

Selon elle, la caravane de sensibilisation vise à éduquer et à mobiliser la communauté pour éradiquer ces pratiques néfastes et promouvoir une société plus juste et équitable pour toutes et tous.