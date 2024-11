Sénégal: Sécurité routière - Une « zone 30 » aménagée devant l'Ecole Mamadou Diaw de Thiès

Thiès — Le conseiller technique du ministère des Infrastructures, des Transports aériens et terrestres, Moustapha Guèye, a inauguré, mercredi, devant l'Ecole Mamadou Diaw de Thiès, un ensemble d'infrastructures dénommées »zone 30 », dans le cadre d'un projet-pilote visant à améliorer la sécurité des élèves aux abords de leur établissement.

Ces réalisations sont le fruit d'un partenariat entre l'ONG LASER International, appuyée par l'AFD et le Fonds FIA, d'une part et le ministère des Infrastructures, des transports aériens et terrestre, à travers l'Agence nationale de sécurité routière (ANASER) et l'AGEROUTE.

La »zone 30 », un ensemble d'aménagements, composé de panneaux de signalisation, de passages cloutés, de dos d'âne aux normes, de peintures murales et signalétiques sur la route, de potelets chaînés aux abords de la chaussée. Ce qui crée des »couloirs de vie » où les enfants pourront rester, pour éviter qu'ils ne traversent dangereusement la route aux heures de pause.

Pour Moustapha Bâ qui représentait le directeur général de l'ANASER à la cérémonie d'inauguration de ces infrastructures, l'objectif "simple mais ambitieux" de ce projet est de "réduire significativement les accidents aux abords des écoles et offrir un environnement sûr et propice à l'apprentissage pour tous nos enfants".

"Le concept de »zone 30 » a fini de faire ses preuves un peu partout dans le monde", a-t-il dit approuvant le choix de l'école Mamadou Diaw, une structure très fréquentée du quartier Randoulène de Thiès.

Ces infrastructures, selon M.Bâ, ne sont qu'un volet de l'initiative, qui compte par ailleurs, mener un travail de sensibilisation, incluant des formations pour les enseignants et des sessions éducatives pour les élèves, "a permis d'ancrer les bonnes pratiques en matière de sécurité routière dans le quotidien" des élèves.

Pour Moustapha Guèye, conseiller technique au ministère des Infrastructures des transports terrestres et aériens, un projet de sécurité routière dans "un pays où la route tue plus que toutes les maladies que l'on peut citer" est le bienvenu, d'autant plus qu'il cible en priorité des "usagers vulnérables".

Il invite à un entretien de ces infrastructures

Pour M. Guèye, c'est une initiative "à encourager", et qui devrait être étendue à l'échelle nationale, avec l'implication de plus de partenaires.

Deux tiers des personnes tuées chaque année dans des accidents de la route, sont âgées de trois à 35 ans, soit une bonne partie de la population active qui "risque d'être décimée si rien n'est fait pour arrêter le fléau », a-t-il relevé.

Selon le représentant de l'ANASER, 25% des 500 à 600 morts par accident de la route sont des enfants, ceux d'entre eux qui survivent à ces chocs, deviennent des handicapés à vie.

L'inspecteur d'Académie de Thiès Gana Sène a salué dans ce projet une "belle synergie gouvernementale" et un "bel exemple de partenariat".

En plus des équipes pédagogiques, il annoncé une mise à contribution de tout le dispositif de gestion des écoles comme les comités de gestion de l'école (CGE), les gouvernements scolaires pour une utilisation à bon escient des nouvelles infrastructures, gage de réalisation des objectifs visés.

Les autorités académiques comptent aussi instaurer un dialogue avec les conducteurs de tous types de moyens, pour améliorer la sécurité routière aux abords des écoles.

Dans le cadre de la réforme des curricula, des inspecteurs travaillent en relation avec des techniciens du ministère en charge des transports, à la rédaction d'un manuel cours de rédaction, qui devrait être introduit dans les écoles, renseigne Gana Sène.

A ce jour, quatre écoles disposent d'une »zone 304 » à travers le pays. Il s'agit des écoles Mamadou Diaw et Malick Kairé de Thiès et de celles de Nalla Ndiaye et François Mbaye Salzmann de Saint-Louis.