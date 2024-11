Sénégal: Dak'Art - Des artistes jettent le pont d'une diplomatie culturelle entre le pays et la Turquie

Dakar — Le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture du Sénégal et l'Ambassade de Turquie à Dakar ont organisé une exposition des photographies du journaliste turque, Cem Özdel, et des sculptures du Sénégalais Guibril André Diop, une façon de jeter le pont d'une diplomatie culturelle entre le Sénégal et la Turquie, dans le cadre du Off de la 15e biennale de l'art africain contemporain de Dakar, a constaté l'APS.

"Cette biennale, en plus de son aspect touristique et économique, vient de dévoiler son côté diplomatique à travers cette initiative", a déclaré le secrétaire d'Etat à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique, Bakary Sarr.

L'ambassadrice de Turquie au Sénégal a pour sa part magnifié l'initiative.

»Cette exposition que nous inaugurons aujourd'hui symbolise le processus de reconnaissance, de compréhension et de connexion entre deux cultures. Les oeuvres de nos artistes turque et sénégalais servent de pont dans ce sens", a dit Nur Sagman.

La diplomate a estimé que cette exposition n'est pas simplement "une rencontre artistique", mais "elle est aussi une étape importante dans le cadre de la diplomatie culturelle ».

L'artiste Guibril André Diop surnommé "le maître de fer" et le photo-journaliste, Cem Özdel, montrent à travers la capture des paysages et de scènes de vies sur des anges divers pour illustrer tant soit peu le sens des rapports qu'entretiennent la représentation diplomatique turque et le ministère de la Culture du Sénégal.

Avec une diversité de sculptures telles des éléments d'une nature en récréation, Guibril André Diop, fait entrer les visiteurs dans un monde mathématique. Il manie le fer de sorte à avoir des figures géométriques dans une imagerie de paysage à travers un langage végétal expressif.

La vingtaine de clichés de Cem Özdel pour sa part, met en exergue la culture sénégalaise et restitue la vie dans le littoral et celle religieuse en particulier »le choix de Touba derrière Guett Ndar". "Le Sénégal est un pays spécial, je suis fasciné par la téranga des gens, cela a facilité mon travail », a-t-il témoigné.

Par ailleurs le fait que »le Sénégal soit un pays très coloré et avec de nombreux lieux historiques constitue en partie ma motivation pour le photographie », a expliqué Özdel.