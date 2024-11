Sénégal: Dak'Art - Une exposition photo met en exergue les actrices de l'agroécologie

Dakar — Aux pieds du Monument de la renaissance africaine à Dakar, se dresse l'exposition photographique intitulée "Yaay Dund" (régénérer le vivant en wolof) de l'agronome-photographe français d'origine marocaine, Raphaël Belmin, un projet qui met en lumière les actrices de l'agroécologie et du système alimentaire au Sénégal.

Ces clichés qui montrent les stades de production à la consommation en passant par la transformation, la distribution se veulent également un plaidoyer politique en faveur de l'écologie.

»Ces clichés sont particulièrement axés sur le rôle des femmes dans le système alimentaire et dans l'agroécologie », a précisé Marie Thouvenot, commissaire de l'exposition "Yaay Dund".

Des portraits de femmes avec leurs gestes, leur corps racontent une agroécologie sénégalaise, l'adoption ou la conservation de solutions fondées sur la nature en Afrique.

Chacune des oeuvres photographiques de "Yaay Dund" traduisent une histoire particulière rendant visible le silence, la joie, la fierté, mais aussi la souffrance, le doute ou une certitude.

»Ces images nous forcent à nous confronter au silence, à accueillir un témoignage sans mots des femmes tisseuses d'un réel engagé, des femmes à la fois muettes et hurlantes, en colère et en paix, humbles et magistrales », a souligné la chercheuse Lise Landrin, auteure de la préface sociologique de l'exposition.

L'architecte scénographe Myrtille Fakhreddine a conçu un espace écologique correspondant aux thématiques de l'exposition. Il est fait de sacs de pomme de terre et d'oignons recyclés constituant la toiture et une végétation tout autour pouvant aussi être réutilisée.

Le choix du lieu d'exposition n'est pas fortuit, selon les initiateurs.

"L'exposition se trouve au Monument de la renaissance parce que c'est une symbolique importante de cette renaissance dans l'avenir de l'agroécologie et de la culture au Sénégal », a expliqué Marie Thouvenot.

Raphael Belmin, agronome, chercheur et photographe, a travaillé un peu partout en Afrique dans le domaine de la transition agro-écologique et de l'alimentation.

C'est ce qui justifie d'ailleurs le choix du thème de l'exposition qui, selon lui, "est un moyen de valoriser les travaux des acteurs et actrices de l'agronomie dans le monde rural en particulier souvent méconnus du grand public".

Le travail de Raphaël Belmin est basé sur l'instant. Il capture des moments de vie à travers l'observation durant ses pérégrinations d'agronome de terrain.

"Je ne suis pas juste un photographe, je suis un agronome photographe, et dans mes oeuvres, la main, le geste sont toujours présents. L'objet central de l'agronomie, c'est la pratique, incarnée dans mes photographies", a-t-il confié.

"La photographie permet de construire des récits imagés, de parler du monde rural africain, de la diversité des réalités, de la production, et des métiers autour de l'agriculture. Quand je photographie des femmes chercheuses, c'est aussi moi que je photographie, car je fais partie de ces métiers qui accompagnent la transition agro écologique au Sénégal et en Afrique », a-t-il poursuivi.

Etant sensible aux questions éco-féministes Raphaël Belmin dit avoir voulu, »cette année, proposer un angle de vue nouveau et plus spécifique autour de la place des femmes dans ces systèmes et ces transitions écologiques ».

»J'ai observé sur le terrain qu'elles jouent un rôle particulier dans les tâches de soins au monde vivant et à la société en général. Il est important de mettre en avant leur engagement », a-t-il justifié.

Cette exposition est la première du photographe dans le cadre de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar. "C'est une belle expérience qui m'a permis de confronter mon travail à une diversité de regards, y compris des experts dans le monde de l'art », a t-il soutenu.

»J'ai eu beaucoup de retours positifs. Grâce à cette biennale, nous avons aussi eu la visite de la ministre de la Culture et de son Secrétaire d'État. C'est un moment de fête pour Dakar et pour l'art en général. Comme toutes les fêtes, c'est bien d'en faire partie et d'y apporter sa contribution », a-t-il ajouté.