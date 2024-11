Maroc: Formation digitale - L'UEMF s'associe au géant TECH pour conquérir le marché africain

Fès — L'Université Euromed de Fès (UEMF) et le Groupe Espagnol "Tech Education Rights and Technologies" (TECH) ont signé mercredi à Fès un accord de partenariat, marquant une étape décisive dans la collaboration internationale et le développement de l'éducation en ligne.

Cette alliance stratégique a pour objectif de réglementer les activités conjointes entre les deux entités, avec un axe principal sur la promotion de nouveaux modèles d'enseignement et la mise en place de programmes éducatifs virtuels multilingues, en double diplomation, non seulement au Maroc, mais aussi dans d'autres régions préalablement définies.

Dans le cadre de cet accord, TECH apportera à l'UEMF son expertise en matière d'offre académique, disponible en français et en anglais, ainsi que ses ressources technologiques avancées. L'objectif étant de créer une infrastructure en ligne pour des programmes universitaires allant du premier cycle jusqu'au doctorat.

Cette intégration enrichira les portefeuilles officiel et non officiel de l'UEMF, en élargissant ainsi son accessibilité et en renforçant sa présence dans l'arène éducative internationale.

Dans une déclaration à la MAP, le président de l'Université Euromed de Fès, M. Mostapha Bousmina, a indiqué qu'il s'agit d'un "partenariat stratégique avec Tech University, la plus grande université dans le monde en termes de nombre d'étudiants qui suivent des cours en ligne".

Il a affirmé que cette initiative s'inscrit dans le développement stratégique de l'UEMF, qui accueille actuellement plus de 50 nationalités se côtoyant quotidiennement sur son campus.

M. Bousmina a particulièrement insisté sur la volonté de l'université d'aller plus loin dans le développement de l'enseignement en ligne, notamment en Afrique subsaharienne, où l'UEMF compte déjà 32 pays représentés.

"Nous voulons atteindre les gens qui ne peuvent pas venir sur place. Et donc, nous avons développé avec Tech University, qui compte actuellement plus de 500 000 étudiants, une nouvelle offre de programme vraiment pertinente et percutante pour des gens de partout dans le monde, mais surtout pour l'Afrique subsaharienne", a-t-il expliqué.

Le président de l'UEMF a également révélé que ce partenariat prendra appui sur l'école d'intelligence artificielle de l'université. "On va développer des modules basés sur l'intelligence artificielle pour ramener l'éducation aux gens qui ne peuvent pas vraiment se déplacer, mais en même temps mettre en place tout ce qui est nécessaire pour faire des évaluations rigoureuses avant de délivrer des diplômes", a-t-il conclu.

Dans une déclaration similaire, le global COO Tech Group, M. Juan Ignacio Cias, a exprimé sa grande satisfaction quant à la conclusion de cet accord avec l'UEMF. Il a souligné l'importance de cette collaboration entre les deux institutions, la qualifiant de "mission stratégique majeure" pour le groupe TECH.

Le responsable a également mis en avant l'objectif principal de ce partenariat qui est de rendre l'éducation accessible à tous, reflétant ainsi la vision commune des deux établissements en matière de démocratisation de l'enseignement supérieur.

Selon les responsables de l'UEMF, ce partenariat ouvrira la voie à une multitude d'actions éducatives et à la publication de travaux de recherche essentiels pour le développement professionnel continu de ceux qui sont déjà en activité ainsi que des étudiants. Ces programmes seront développés en conformité avec la mission, les valeurs et les intérêts partagés par les deux institutions.

TECH se positionne comme un leader mondial de l'éducation numérique, opérant dans plus de 150 pays à travers l'Europe, l'Amérique, l'Afrique, l'Asie et l'Océanie. Le groupe se distingue par son impressionnant catalogue de plus de 14 000 programmes universitaires dispensés en 11 langues différentes, couvrant un large éventail de formations allant des licences aux doctorats, en passant par les mastères, les certificats avancés, les programmes de perfectionnement pour cadres supérieurs et les cours diplômants de langues.