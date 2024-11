Maroc: Le pays brillamment réélu à la Commission des Limites du Plateau Continental

New York — Le Royaume du Maroc a été brillamment réélu, mercredi à New York, à la Commission des Limites du Plateau Continental (CLPC) pour la période 2025-2028, lors des élections partielles organisées pendant la reprise de la 34e réunion des États partis à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger indique que le candidat marocain, Ahmed Erraji, a été élu à une majorité écrasante de 136 voix pour, sur 139 pays votants, en remplacement de son compatriote démissionnaire, Miloud Loukili, professeur en droit international et éminent expert en études maritimes.

Ce nouveau succès électoral témoigne de la grande crédibilité dont jouit le Royaume, conformément à la Très Haute Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, au sein des Nations unies et des organisations internationales compétentes, pour la promotion de l'économie bleue en tant que levier de développement dans le monde.

Cette réélection, poursuit le communiqué, est également une nouvelle confirmation de l'expertise du Maroc dans la délimitation des zones maritimes et la gestion des ressources océaniques, éléments essentiels dans le cadre du droit maritime international.

Fort de cette Vision Royale, le Maroc oeuvre avec engament et conviction à la construction d'une véritable communauté de destin et d'intérêt avec ses voisins en Afrique et ses partenaires dans le monde, en valorisant ses atouts maritimes et en adoptant une approche innovante de coopération régionale solidaire.

À travers les Trois Initiatives Royales pour l'Atlantique, le Royaume est ainsi engagé à renforcer la coopération maritime, contribuant à la paix et à la sécurité dans cette zone stratégique, tout en plaçant le développement maritime durable et inclusif au coeur de ses priorités pour le continent africain, souligne le ministère.

Le Maroc, avec ses deux façades maritimes s'étendant sur plus de 3.500 km, occupe une position géographique stratégique au carrefour de trois continents, l'Afrique, l'Europe, et l'Amérique. Ce positionnement fait du Royaume un acteur incontournable dans la promotion de ses droits et ses règles au niveau international pour la mise en oeuvre d'un développement durable en Afrique.

Composée de vingt-un membres élus sur la base d'une répartition géographique équitable, la Commission des Limites du Plateau Continental, créée en vertu de la Convention des Nations unies sur le Droit de la Mer (CNUDM) connue sous le nom de la convention de Montego Bay, a pour mandat d'émettre des recommandations sur les dossiers de délimitation du Plateau Continental déposés par les États côtiers parties à la Convention.

Le Royaume a ratifié la Convention en 2007, qui constitue le fondement de l'ordre maritime international.

Titulaire d'un doctorat en géologie et d'un diplôme d'études approfondies (DEA) en géologie appliquée, obtenus à l'Université Mohammed V de Rabat, M. Erraji possède également une maîtrise en télédétection et systèmes d'information géographique, décernée par le Groupe pour le Développement de la Télédétection Aérospatiale à Toulouse. Il dispose d'une grande expertise dans les domaines d'activité de la Commission, ainsi que d'une parfaite connaissance de son mandat.