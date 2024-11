Maroc: FOPREL - La coopération Sud-Sud, un levier majeur de développement et de stabilité

Rabat — Les présidents et les représentants des pouvoirs législatifs d'Amérique centrale, des Caraïbes et du Mexique ont souligné, mercredi à Rabat, l'importance de la coopération Sud-Sud et des blocs régionaux pour promouvoir le développement, asseoir la stabilité et relever les défis économiques, sécuritaires et environnementaux communs aux pays du Sud.

S'exprimant lors d'une conférence sur "La coopération entre l'Afrique et l'Amérique latine pour faire face aux défis de sécurité et de paix", organisée dans le cadre de la 30ème session extraordinaire du Forum des présidents des pouvoirs législatifs d'Amérique centrale, des Caraïbes et du Mexique (FOPREL), qui se tient au siège du parlement marocain, ces intervenants ont souligné la nécessité d'adopter des approches globales et innovantes pour approfondir les partenariats stratégiques correspondantes aux aspirations des peuples de ces pays.

Ils ont mis en avant dans ce sens le rôle des institutions législatives dans le rapprochement des visions et la création des espaces de concertation et de coordination sur les questions d'intérêt commun.

A cet égard, Ernesto Castro Aldana, président du Conseil législatif du Salvador et ancien président du FOPREL, a affirmé que la coopération régionale solide est à même contribuer au renforcement de la capacité collective à affronter les défis communs, portant notamment sur la réalisation du développement économique et de la sécurité alimentaire ainsi que la lutte contre le changement climatique.

Le renforcement des liens entre l'Afrique et l'Amérique latine offre d'importantes opportunités en matière d'échange d'expériences et de développement de partenariats fructueux, exprimant son espoir que ces réunions aboutissent à des mesures concrètes et de mécanismes tangibles pour assurer le bien-être des peuples des deux régions.

De son côté, Nery Ramos, président du Congrès de la république de Guatemala, a salué l'engagement des membres du FOPREL à oeuvrer et à discuter de manière constructive pour améliorer le niveau du bien-être dans leurs pays et relever les défis du développement économique et social durable.

M. Ramos a également mis en exergue les initiatives du Maroc visant à promouvoir la coopération avec les pays africains et à soutenir les pays les les moins développés du continent pour atteindre leurs objectifs de développement, notamment à travers l'Initiative Royale Atlantique, faisant part de sa satisfaction quant au niveau des relations entre le FORPEL et le Parlement marocain et de son aspiration à renforcer la coopération avec le Royaume dans des domaines clés tels que la gestion de l'eau, le tourisme et la santé.

Sur la même lignée, Rafael Hernández Montañez, président de la Chambre des représentants de Porto Rico, a affirmé que le Maroc est le pays africain et méditerranéen le plus proche au FOPREL, appelant à consolider davantage le partenariat avec le Royaume, d'autant plus que le Parlement marocain a été promu au statut de "partenaire avancé" du Forum.

Il a plaidé pour le renforcement de la coopération entre les parlements, "les institutions les plus proches des peuples" et à créer des opportunités pour relever les défis économiques et environnementaux auxquels font face les pays et les peuples de la région.

Pour l'Ambassadeur, Directeur général des relations bilatérales au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Fouad Yazough, le Royaume place les enjeux justes du continent africain et les intérêts vitaux de ses peuples au coeur de ses préoccupations. Le Maroc n'a cessé de concrétiser son engagement envers ces questions à travers des initiatives multidimensionnelles visant à promouvoir le développement humain et durable, a-t-il insisté.

M. Yazough a ajouté que le Maroc est profondément convaincu que la réalisation de la sécurité et la paix passe par un développement global et équitable, soulignant que le Royaume a lancé des programmes ambitieux visant à promouvoir l'éducation, la santé et l'économie à travers l'Afrique. Le Royaume oeuvre également pour le développement de la coopération Sud-Sud à travers de nombreuses initiatives dans des secteurs tels que la sécurité alimentaire, l'énergie et les infrastructures, a-t-il rappelé.

En effet, le Royaume a toujours exprimé son engagement ferme et continu en faveur du maintien de la paix et de la sécurité à travers le monde, conformément à la Vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et selon une approche stratégique fondée sur une ferme conviction des principes de l'action multilatérale, a-t-il conclu.

Créé en 1994, le FOPREL vise à renforcer la mise en place et l'harmonisation des législations des pays membres et à élaborer des mécanismes de consultation entre les présidents de leurs institutions législatives pour relever les défis auxquels la région fait face, en plus de soutenir les études législatives au niveau régional.

Il regroupe les présidents des Parlements des 09 pays membres, à savoir le Guatemala, le Belize, le Salvador, le Honduras, le Costa Rica, le Panama, la République dominicaine, le Mexique et Porto Rico, outre des membres observateurs en l'occurrence le Parlatino, le Palacen et le parlement chilien en plus du Parlement du Royaume du Maroc, promu au statut de "partenaire avancé".