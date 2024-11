Afrique du Nord: Rabat - Lancement d'un rapport sur la transformation numérique dans les systèmes éducatifs au Maghreb

Rabat — L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a procédé, récemment à Rabat, au lancement d'une nouvelle publication annuelle régionale qui s'intéresse aux différents aspects de l'éducation au Maghreb.

Intitulée "De chenille à papillon", la série s'est concentrée, pour 2024, sur la transformation numérique au sein des systèmes éducatifs de la région, indique un communiqué de presse du Bureau de l'UNESCO pour le Maghreb, ajoutant que la publication a été élaborée en collaboration avec les cinq pays de la région.

La cérémonie de lancement de ce rapport s'est déroulée en présence du ministre de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada, et a réuni des acteurs clés nationaux et internationaux ainsi que des représentants des ministères de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, de la Formation professionnelle et de la Transformation numérique, outre des experts en éducation et des représentants de la jeunesse et du monde académique, précise le communiqué.

La publication, lancée au niveau national dans chaque pays, évalue cinq dimensions fondamentales en ce qui concerne la transformation numérique, à savoir la coordination et le leadership, la connectivité et les infrastructures, le coût et la durabilité, les capacités et la culture de transformation ainsi que le contenu et les curricula, explique la même source.

Ce document intègre aussi des axes transversaux tels que les données, l'intelligence artificielle, l'égalité des genres et les partenariats stratégiques, tout en mettant en lumière les avancées spécifiques à chaque pays.

Le rapport met en exergue une série de bonnes pratiques des cinq pays de la région et propose des recommandations stratégiques pour renforcer la transformation numérique dans chacun d'eux, guider les politiques publiques et les investissements et faciliter les partenariats.

A cet effet, les auteurs du rapport préconisent d'intégrer la transformation numérique à la gouvernance de l'éducation et de la considérer comme un axe stratégique, au-delà d'un défi technologique.

Intervenant à l'occasion du lancement de ce rapport, le ministre de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada, cité dans le communiqué, a indiqué que "le Maroc se trouve résolument tourné vers un avenir où la technologie vise non seulement la performance de notre système éducatif, mais également l'épanouissement et la réussite de tous nos élèves".

Pour sa part, le directeur du Bureau régional de l'UNESCO pour le Maghreb, Eric Falt, a affirmé que "de chenille à papillon, le chemin de la transformation numérique peut sembler long et périlleux, mais le résultat espéré, une utilisation raisonnée, accessible, inclusive, abordable et durable des technologies pour une éducation de qualité, en vaut très certainement la peine".

Cette rencontre constitue une opportunité de dialogue pour renforcer la coopération en faveur d'une transformation numérique inclusive et durable des systèmes éducatifs de la région du Maghreb, conclut le communiqué.