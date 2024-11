Ethiopie: ENA a signé un accord de coopération avec l'agence de nouvelle des Émirats.

<strong>Addis Abeba, le — L'agence de nouvelle éthiopienne (ENA) a signé un accord de coopération avec l'Agence de presse des Émirats (WAM) pour renforcer la collaboration médiatique conjointe dans les échanges d'informations.

Les accords ont été signés par le PDG de l'agence de nouvelle éthiopienne, Seife Derbie et le directeur exécutif du secteur du contenu d'information de la WAM, Jamal Nasser Al Suwaider, en présence de plusieurs responsables et représentants des médias, dont l'ambassadeur Oumer Hussein Oba, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Éthiopie aux Émirats arabes unis.

La cérémonie de signature a eu lieu au Pavillon des médias des Émirats arabes unis lors de la troisième édition du Congrès mondial des médias (GMC 2024), qui se déroule jusqu'au 28 novembre.

Selon ces accords, les deux agences de presse échangeront quotidiennement des informations, des photos et des vidéos à utiliser et à diffuser sur leurs plateformes et celles de leurs partenaires.

L'accord de coopération vise à renforcer la coopération médiatique entre les signataires en facilitant l'échange de nouvelles et de contenu médiatique pour atteindre des objectifs communs, dans le respect des réglementations et des lois en vigueur.

Seife Derbie, PDG de l'Agence de presse éthiopienne, a fait remarquer que l'accord souligne l'engagement mutuel à produire un contenu médiatique utile qui soutient le développement durable dans les deux pays et communique les réalisations mondiales à travers des médias percutants.

Pour sa part, le directeur général du Bureau national des médias et directeur général par intérim de WAM, Jamal Mohammed Al Kaabi, a déclaré que ces accords reflètent l'engagement de WAM à forger des partenariats médiatiques internationaux avec des organisations mondiales de premier plan, offrant un modèle médiatique durable basé sur la collaboration pour soutenir les missions médiatiques partagées.