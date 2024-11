Angola: La Cour des Comptes renforce le contrôle des ressources publiques

Luanda — Le président de la Cour des Comptes (TC), Sebastião Gunza, a souligné mercredi, à Luanda, le renforcement du contrôle des fonds publics comme l'un des défis de l'organisme pour réaliser le bien commun.

Intervenant aux IIèmes Journées Technico-scientifique de la Cour, le juge conseiller a souligné que la bonne exécution des fonds publics nécessite un système de contrôle crédible, basé sur la transparence et l'efficacité, pour prévenir la mauvaise gestion, la fraude et la corruption.

Il a dit que l'institution continuera à investir dans une planification rigoureuse, l'efficacité de la gestion, la prévention des risques de gestion, le contrôle interne, ainsi qu'un suivi et une supervision complets.

Sebastião Gunza a affirmé que le contrôle externe des finances publiques dépassait les limites de la vérification formelle des registres comptables et commençait à examiner la légitimité et l'économie de l'utilisation des ressources publiques.

D'autre part, le président de la Cour des Comptes a mis en relief le rôle déterminant de cette instance judiciaire dans la préservation et le renforcement de l'Etat démocratique et de droit.

"En jugeant les comptes, la Cour des Comptes apprécie la légalité et la régularité de l'exercice de l'activité financière et vérifie si les conditions de passation des marchés pour l'Etat sont les plus avantageuses, compte tenu du moment où a eu lieu ce passation de marchés", a-t-il précisé.

Dans ce contexte, a-t-il dit, l'institution agit comme « garant » du succès des politiques publiques, conformément au principe constitutionnel de recherche de l'intérêt public et de responsabilité, tant pour les dépenses que pour la bonne utilisation des ressources.

Les Journées technico-scientifiques de la Cour des Comptes devraient se terminer jeudi (28) et comprendront la participation d'invités étrangers, avec un accent sur le président de l'Organisation Africaine des Cours des Comptes et Institutions Similaires (AFROSAI-E), Meisie Nkau.

Sont également présents des représentants d'institutions supérieures de contrôle du Portugal, du Brésil, du Mozambique, du Cap-Vert et de São Tomé et Príncipe, ainsi que des magistrats, des universitaires, des gestionnaires publics et des membres d'associations professionnelles.

L'événement se déroule sous le thème « Les défis du contrôle externe des finances publiques : le rôle des institutions supérieures de contrôle à l'avenir » et aborde, entre autres, des sujets tels que « la pertinence de la fonction juridictionnelle des cours des comptes en tant que manière de parvenir à la justice » et « perspectives et nouvelles tendances en matière de contrôle externe des finances publiques ».

Les questions liées au rôle de la société civile dans le renforcement du contrôle des finances publiques, à la structuration constitutionnelle et juridique des cours des comptes comme garantie de la juridiction financière seront également analysées lors de la réunion.

La Cour des comptes est l'organe suprême chargé de contrôler la légalité des finances publiques et de juger les comptes que la loi soumet à sa compétence.