Angola: Les Pays-Bas veulent l'avocat de Huambo en 2025

Huambo (Angola) — L'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en Angola, Tsjeard Hoekstra, a mis mercredi au défi les hommes d'affaires angolais du secteur agricole d'exporter, en 2025, au port de Rotterdam, aux Pays-Bas, le premier conteneur chargé d'avocats de Huambo.

Cette expédition, selon le diplomate, posera les bases d'un flux constant, croissant et de plus en plus variable de ce fruit, également appelé or vert.

Tsjeard Hoekstra s'exprimait lors du lancement du premier cluster d'avocats dans la province de Huambo, avec un financement néerlandais de 1,1 million d'euros, dans le cadre des investissements de la plateforme logistique de Caála.

A l'occasion, il a indiqué qu'il s'agit d'un défi qui reflète le sentiment d'urgence, le pragmatisme et le dévouement du Royaume des Pays-Bas en choisissant l'Angola comme le meilleur partenaire pour réaliser cette ambition.

Il espère avoir fait comprendre que les Pays-Bas contribuent à la création d'une plateforme logistique de chaîne du froid, qui facilite l'accès au marché international et le développement du potentiel agricole, contribuant ainsi à un Angola plus prospère.

À titre d'exemple, il a souligné que depuis 2018, à travers le programme « Orange Corners », les Pays-Bas soutiennent les jeunes entrepreneurs angolais, une initiative qui, à partir de cette année, accordera une attention particulière aux entrepreneurs du secteur agricole de Huambo.

Il a affirmé que l'événement servait à autonomiser les agriculteurs locaux, les femmes et les jeunes, en se concentrant sur de nouvelles opportunités de développement économique et en améliorant les conditions de vie des Angolais.

Il a expliqué que le lancement du premier Cluster d'avocat est la prochaine étape de la collaboration entre l'Angola et le Royaume des Pays-Bas, qui permettra d'améliorer la qualité et la quantité de production de ce fruit dans la province de Huambo, cruciale pour le succès de la Plateforme Logistique de Caála et le développement régional.

Tsjeard Hoekstra a indiqué que les fruits et légumes représentent une valeur de 25 milliards de dollars américains et un volume de 18 millions de tonnes, distribués dans le plus grand port d'Europe, à Rotterdam, aux Pays-Bas, qui joue un rôle fondamental dans cette chaîne agricole-logistique.

C'est pourquoi, se basant sur la position des Pays-Bas, il a dit qu'il était important d'identifier de nouvelles zones d'origine, afin que les consommateurs aient accès à tous les types de fruits, et pour ce faire, il est important que la production angolaise, à travers la coopération établie, soit partie de ce flux commercial.

À cet effet, il a informé qu'un spécialiste de l'autorité néerlandaise de sécurité alimentaire travaille avec le ministère de l'Agriculture et des Forêts, pour introduire la certification électronique des produits angolais, en plus des règles phytosanitaires, ce qui ouvrira les portes à l'exportation et à l'introduction de nouvelles variétés.

La plateforme logistique de Caála, située dans le Corridor de Lobito et entre les routes nationales 120 et 260, est le résultat d'un partenariat entre le gouvernement angolais, représenté par ARCCLA, avec le Royaume des Pays-Bas et le Consortium Flying Swans, en plus d'un soutien technique et un financement de la Banque mondiale.