Algérie: Le Gouvernement examine les mesures opérationnelles pour 'la pleine mise en oeuvre' des directives du président de la République

ALGER — Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé, mercredi, une réunion du Gouvernement consacrée à la mise en place des mesures opérationnelles permettant la pleine mise en oeuvre des directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, assignées lors du dernier Conseil des ministres, notamment en ce qui concerne les préoccupations des citoyens et l'élaboration des plans d'actions sectoriels, indique un communiqué des Services du Premier ministre, dont voici le texte intégral :

"Le Premier ministre, Monsieur Nadir Larbaoui, a présidé, ce mercredi 27 novembre 2024, une réunion du Gouvernement consacrée à la mise en place des mesures opérationnelles permettant la pleine mise en oeuvre des directives données au Gouvernement par monsieur le Président de la République lors du Conseil des ministres tenu le 24 novembre 2024, notamment en ce qui concerne les préoccupations des citoyens et l'élaboration des plans d'actions sectoriels en exécution du programme de réformes global et ambitieux décidé par monsieur le Président de la République.

Et dans le cadre de la mise en oeuvre des engagements de Monsieur le Président de la République visant à garantir la sécurité alimentaire, le Gouvernement a entendu une communication sur le programme national d'augmentation des capacités de stockage des céréales et les progrès réalisés dans la réalisation des nouvelles infrastructures pour l'augmentation des capacités nationales de stockage des céréales.

Le Gouvernement a également mis en place les instruments d'encadrement pour le traitement de la question du foncier agricole, le financement des infrastructures de stockage agricole, ainsi que les viandes et l'alimentation du bétail, en coopération avec l'Union nationale des paysans algériens.

Par ailleurs et dans le cadre de l'examen de la situation des services publics relevant des différents secteurs, le Gouvernement a entendu une communication sur les mesures prises pour l'amélioration et le développement des services publics dans le secteur de l'énergie, et qui ont permis d'atteindre un taux de raccordement quasi total aux réseaux de gaz et d'électricité, le développement de la distribution des produits pétroliers, ainsi que le déploiement d'efforts exceptionnels et continus pour le raccordement des périmètres agricoles à l'électricité, en exécution des directives de monsieur le Président de la République données à cet effet.

Le Gouvernement a également entendu une communication sur le bilan de la campagne de lutte contre les feux de forêts 2024, ayant permis de passer en revue les principaux aspects des mesures et des démarches proactives adoptées par les pouvoirs publics pour la prévention et la lutte contre les incendies de forêt, dont il en ressort une baisse significative des superficies incendiées, de plus de 90% par rapport à l'année écoulée, ainsi que l'examen des moyens de préparation précoce pour l'amélioration des systèmes existants en prévision de la saison à venir.

Enfin, le Gouvernement a examiné les moyens de renforcement du cadre réglementaire relatif à la Chambre Algérienne de Commerce et d'Industrie et aux Chambres de Commerce et d'Industrie, afin de l'adapter avec les exigences de la réalité économique et d'activer le rôle de ces mécanismes dans l'accompagnement de la dynamique de développement".