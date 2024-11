Algérie: Mascara - Commémoration du 192e anniversaire de l'allégeance à l'Emir Abdelkader

MASCARA — La wilaya de Mascara a célébré, mercredi, le 192e anniversaire de l'allégeance (Moubayâa) à l'Emir Abdelkader (27 novembre 1832) par une série d'activités riches et variées.

Les activités commémoratives ont été marquées par la participation du Conseiller du ministre de la Culture et des Arts, Ismaïl Yebrir, de deux représentants de l'ambassade de l'Etat de Palestine en Algérie, des walis de Mascara, Relizane et Saïda, ainsi que des présidents et membres d'assemblées populaires de plusieurs wilayas, telles qu'Oran, Relizane, Nâama, Tougourt, Saïda, Tiaret, Tlemcen et Mostaganem, ainsi que des représentants d'associations de Mascara et d'autres régions du pays.

Dans son allocution, M. Yebrir a souligné que "l'Emir Abdelkader, en tant que combattant et stratège, a mené une lutte acharnée contre l'occupant français. Ses tactiques militaires continuent d'être étudiées dans le monde entier". Il a également mis en avant son rôle de précurseur des droits de l'Homme, affirmant que "les principes des droits de l'Homme, adoptés aujourd'hui par de nombreuses nations, trouvent leurs racines dans les idées et les actions humanitaires de l'Emir".

Et d'ajouter: "Les Algériens sont les dignes héritiers de l'Emir, une lignée que l'Emir Abdelkader et les moudjahidine de la première heure ont perpétuée, relevant que l'Algérie s'inspire grandement, aujourd'hui, des principes et des positions du fondateur de l'Etat algérien moderne, qui a une présence remarquable dans l'histoire moderne du pays". De son côté, le wali de Mascara, Fouad Aissi, a souligné l'importance de cette commémoration organisée sous l'arbre historique "Ederdara", symbole de la première allégeance, comme une passerelle entre les générations et une preuve de l'engagement de l'Etat à préserver l'héritage de l'Emir.

Les cérémonies ont débuté par une visite au siège de l'administration et au tribunal de l'Emir Abdelkader à Mascara, où une exposition retraçant la vie et la lutte héroïque du fondateur de l'Etat algérien moderne a été inaugurée.

Au même endroit, une visite de la mosaïque antique a été organisée, sous l'égide de la direction locale des biens culturels protégés.Par ailleurs, une caravane, réunissant une centaine de jeunes, a également été lancée au cours de laquelle des sites historiques de la résistance de l'Emir contre l'armée coloniale française ont été visités. Parmi les lieux visités figurait la mosquée historique e de la "moubayâa" à Mascara, où un exposé a été donné sur le projet de sa restauration, un projet inscrit, signale-t-on, dans le cadre du programme du ministère de la Culture.

Sur le site historique de Derdara, dans la commune de Ghriss, des expositions variées ont été présentées, mettant en lumière des objets personnels, des armes de l'Emir et des reproductions d'oeuvres artistiques le représentant.

Des institutions publiques et des musées tels que le Musée National de l'art Islamique de Tlemcen et le Musée « Ahmed Zabana » d'Oran ont également contribué à cette initiative avec des affiches et des documents historiques. Parmi les activités artistiques, des spectacles de fantasia ont été présentées par l'association équestre « Emir Abdelkader » de la commune d'El-Beniane, accompagnés d'une pièce de théâtre intitulée Al-Moubayâa produite par le théâtre régional de Mascara «Bachir Zahaf». Par ailleurs, un hommage a été rendu à l'archéologue Abdelkader Dahdouh, lauréat du prix du meilleur ouvrage scientifique en archéologie dans le monde arabe pour son livre "La monnaie de l'Emir Abdelkader".

Le programme a également inclus des visites à des sites historiques comme Zmalet El Emir (capitale itinérante de l'Emir) à Sidi Kada et la Zaouia de Sidi Mohieddine à El-Guetna, lieu de naissance de l'Emir, où une cérémonie religieuse avec récitation du Coran a été organisée.

Pour rappel, le premier serment d'allégeance à l'Emir Abdelkader, sous l'arbre de Derdra, le 27 novembre 1832, constitue un moment clé dans l'histoire de l'Algérie.

Il marque le début de la fondation de l'Etat algérien moderne et de la résistance contre l'occupation française.