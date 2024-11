Algérie: Association '3e millénaire' - Trois artistes honorés à Alger

ALGER — L'Association culturelle "3e millénaire" a rendu hommage, mardi à Alger, aux comédiens Madani Naamoun et Linda Yasmine, et au réalisateur Mohamed Oukassi, en reconnaissance de leur apport artistique au théâtre, à la télévision et au cinéma.

La cérémonie de distinction a été organisée au Théâtre national algérien (TNA) Mahieddine-Bachtarzi, sous l'égide du ministère de la Culture et des Arts et en coordination avec l'Office national des droits d'auteur et droits voisins (ONDA), en présence du représentant du ministre de la Culture et des Arts, et d'un public nombreux dont des artistes et des intellectuels.

Le président de l'Association, Sid Ali Bensalem, a indiqué que cet hommage "s'inscrit dans la série de distinctions organisée par l'Association depuis sa création".

Mohamed Oukassi est l'une des grandes figures de la télévision. Il a réalisé plusieurs émissions à succès, tels que "Misk Ellil" et "Saâ Min Dahab", ainsi que l'émission "Alhane Wa Chabab", un programme qui a révélé de grands talents dans les domaines de la chanson et de la comédie.

Madani Naamoune a débuté sa carrière artistique dans les années 1950 à la radio où il a animé des émissions pour enfants. Il a en outre interprété des rôles dans plusieurs films tels que "Leila et les autres" en 1977 et "Les portes du silence" en 1987, et des feuilletons comme "El imtihane el saab" et "Chafika baad El liqaa".

L'artiste Linda Yasmine, diplômée de l'Institut supérieur des métiers des arts du spectacle à Alger, est monté sur scène dès son plus jeune âge, avant de se voir confier des rôles dans plusieurs films comme "Samia et son père" (1985) du réalisateur Mustapha Badie. Elle s'est également distinguée en tant qu'animatrice de plusieurs émissions pour enfants à la télévision.

Les trois artistes ont souligné que cet hommage se veut "une reconnaissance de leur apport et de leur longue carrière dans le domaine artistique".