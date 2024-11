Sénégal: Le chef de l'Etat rappelle 'l'urgence de prendre toutes les mesures idoines' pour la continuité des activités pédagogiques et la stabilité sociale

Dakar — Le chef de l'Etat a rappelé, mercredi, en Conseil des ministres, "l'urgence de prendre toutes les mesures idoines afin d'assurer la continuité des activités pédagogiques et la stabilité sociale dans les universités et les établissements d'enseignement supérieur publics".

"Revenant sur la question de la transformation systémique des universités publiques, le chef de l'Etat a rappelé au Premier Ministre l'urgence de prendre toutes les mesures idoines afin d'assurer la continuité des activités pédagogiques et la stabilité sociale dans les universités et les établissements d'enseignement supérieur publics", rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

Selon la même source, Bassirou Diomaye Faye, a, à cet effet, demandé au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et au Ministre des Finances et du Budget de "mettre en oeuvre, en relation avec les Recteurs et les Directeurs des Centres des OEuvres sociales universitaires, un plan d'urgence, sous la supervision du Premier Ministre, pour la livraison, selon un calendrier maitrisé, de tous les chantiers relatifs aux amphithéâtres, salles de cours, restaurants et pavillons engagés par l'Etat dans les universités publiques".

Le président de la République a déclaré qu'il accordait "une attention particulière à la maitrise des budgets des universités, des centres des oeuvres sociales ainsi que des structures du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation".

Il a, à ce sujet, invité le Premier Ministre Ousmane Sonko, à "finaliser un audit des dépenses universitaires et sociales et de faire engager sans délais un processus d'optimisation du fonctionnement des universités et centres des oeuvres sociales en relation avec toutes les parties prenantes".

Selon le communiqué, "le chef de l'Etat a souligné, dans cette dynamique de rénovation de la gouvernance universitaire, l'importance de promouvoir, en synergie avec la communauté universitaire, un modèle économique consensuel pour assurer le fonctionnement adéquat et les performances consolidées du système universitaire et de recherche".

Il a estimé qu'eu égard à l'accroissement significatif annuel des effectifs d'étudiants, le gouvernement "devra en accord avec les universités, arrêter une nouvelle politique de gestion du capital humain en vue d'asseoir une meilleure planification du processus d'orientation des nouveaux bacheliers et de fixer les postes budgétaires d'enseignants pour leur prise en charge adéquate".

Le chef de l'Etat a demandé au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation de "réfléchir, dans un esprit de complémentarité, à la mutualisation de certaines fonctions en tenant compte de la carte universitaire dont les objectifs doivent être conformes à la stratégie de montée en puissance des Pôles territoires".

Il a également invité le ministre en charge de l'Enseignement supérieur à "accélérer, en relation avec le Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, la finalisation de la lettre de politique sectorielle de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation".

Selon lui, "cette nouvelle feuille de route devra favoriser le repositionnement stratégique du secteur de l'Enseignement supérieur dans les politiques publiques et son rôle majeur dans la préparation et la valorisation du capital humain national, axe prioritaire de la « Vision Sénégal 2050 »".