Sénégal: Casamance - Des acteurs économiques planchent sur l'importance du réseautage stratégique

Ziguinchor — Une centaine d'acteurs économiques ont planché sur l'importance du réseautage stratégique dans la création de richesse, la croissance des entreprises et le développement des territoires en Casamance, constituée des régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda (sud), a-t-on appris, mercredi, de sources officielle.

Ils ont pris part à la session inaugurale de »Jogonal Business » sur le thème »Le réseau, creuset de l'essor entrepreneurial », dans le cadre de la reprise des activités de cette initiative des entrepreneurs de Ziguinchor, informent ses initiateurs dans un communiqué transmis à l'APS.

Cette session s'inscrit dans le cadre de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat, portée au Sénégal par l'incubateur de startups, Jokolabs, depuis 12 ans.

« L'événement a mis en lumière l'importance du réseautage stratégique dans la création de richesse, la croissance des entreprises et le développement des territoires en Casamance », précisent les organisateurs.

Selon les organisateurs du »Jogonal Business », la diversité des participants a contribué à rendre cet événement unique, réunissant jeunes étudiants, entrepreneurs confirmés, collectivités locales et représentants d'ONG.

»C'était un événement exceptionnel car le +Jogonal Business », dans sa reprise, a réussi à réunir beaucoup de personnes : des jeunes qui avaient besoin d'écouter et d'échanger, des entrepreneurs venus partager leurs expériences, et des collectivités territoriales », a salué Fatoumata Niang Niox, fondatrice et administratrice d'ACCEENT, citée dans le texte.

Selon la même source, « les discussions soulevées lors de cet événement ont permis de souligner que le réseau constitue un pilier fondamental pour toute démarche entrepreneuriale ».

« On ne peut pas entreprendre si on n'a pas de réseau. Sans réseau, on ne peut pas vendre, on ne peut pas apprendre, et on ne peut pas grandir. Cette richesse, qu'elle soit de savoir, pécuniaire ou sociale, permet de créer des emplois, de nourrir un territoire et, par ricochet, de soutenir l'ensemble d'une nation », a indiqué Ananias Georges Mansaly, président du Conseil départemental de Ziguinchor, dans des propos rapportés dans le communiqué.

Cette perspective a été illustrée par Adjia Ndoura Sène, présidente des GIE JAPOO LIGUEY, qui a témoigné de l'impact concret des réseaux dans son travail.

« Chez JAPOO LIGUEY, nos réseaux nous offrent la possibilité de lever des fonds importants pour financer nos projets d'entrepreneuriat », a-t-elle souligné.

« Le mois de novembre est dédié à l'entrepreneuriat à travers l'initiative Global Entrepreneurship Week. Cette année, la thématique s'inscrit dans ce dont nous avons besoin pour impulser la création de richesse. L'idée est de créer un cadre favorable où chacun peut travailler avec conscience et valeur », a fait savoir Fatoumata Niang Niox.

Elle a également précisé que l'événement permettait de renouer avec une tradition importante pour la région.

»Cette semaine nous a permis de recréer les liens que le +Jogonal Business+ avait déjà tissés. Nous continuons à promouvoir cet événement chaque mois avec des thématiques toujours utiles pour le développement des territoires et l'épanouissement de tous », a dit Mme Niox.

Le succès de cette session, a-t-elle ajouté, inaugure une saison riche en perspectives, avec des thèmes variés tels que la finance, la digitalisation et l'entrepreneuriat durable, ont relevé les initiateurs dudit éventuellement.