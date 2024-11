Sénégal: La DER/FJ et les Forces armées signent une convention pour financer les projets des épouses des gendarmes et militaires

Dakar — Le ministère des Forces armées et la Délégation générale à l'entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), ont signé, mercredi, une convention permettant aux épouses des gendarmes et militaires d'accéder à des financement et exercer des activités génératrices de revenus.

Le document a été paraphé par le ministre des Forces armées, le général Birame Diop, et la Déléguée générale à l'entreprenariat rapide des femmes et des jeunes, Dr Aïssatou Mbodj.

»Cette convention doit nous permettre d'accompagner efficacement les épouses des gendarmes et militaires pour générer des activités génératrices des revenus", a déclaré le ministre des Forces armées, général Birame Diop.

Selon lui, cet accompagnement des épouses des gendarmes et militaires pourra servir d'exemple pour les autres femmes.

"Que ce projet que vous allez réalisé avec Mme Mbodj soit une réussite à tout point de vue, et qu'il puisse être montré comme modèle à d'autres femmes, car nous devons avoir la générosité quand nous faisons quelque chose de bien pour le partager aux autres", a prié le ministre.

Pour la Déléguée générale Aïssatou Mboj, il s'agira non seulement d'aider les femmes à s'adonner à des activités génératrices de revenus, mais aussi avoir une éducation financière.

"Nous avons mis à la disposition de ces associations, une enveloppe de 500 millions de Fcfa, pour pouvoir les accompagner", a-t-elle précisé.

"Notre objectif commun est de reconnaître le rôle essentiel des femmes, dans le soutien de nos Forces armées afin d'améliorer leur qualité de vie", a, pour sa part, soutenu la représentante des épouses des gendarmes, Mame Ndiembé Mbow.

Elle a ajouté que la DER/FJ, en tant qu'actrice majeure du développement économique et social, leur apportera son expertise en matière de création d'entreprises et de soutien à l'emploi.

"La présente convention vise par la mise à disposition d'une expertise technique, à accompagner et à assister les groupements et associations, dans le financement de leurs projets et le renforcement de leurs capacités techniques et managériales", a, quant à elle, indiqué, la présidente de la fédération des groupements féminins de la famille militaire du Sénégal, (FEGAFFAMIS), Anne Marie Sarr.