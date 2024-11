Tunisie: 10 millions de touristes attendus au pays en 2024

Le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya, a annoncé ce mercredi soir à Hammamet que le secteur touristique a enregistré des chiffres records en 2024. « Le nombre de visiteurs en Tunisie atteindra ou dépassera les 10 millions d'ici la fin de l'année », a-t-il précisé, en marge de son intervention à l'Institut de Formation Touristique de Hammamet lors de la deuxième édition du concours international de cuisine.

Dans une déclaration à l'agence "TAP", Sofiane Tekaya a souligné l'importance de la formation dans le secteur touristique. Il a insisté sur le fait que cette formation dans ses divers domaines constitue un pilier essentiel pour assurer la qualité du tourisme tunisien, tout en offrant aux jeunes des compétences professionnelles pour faciliter leur insertion sur le marché du travail, face à la forte demande de main-d'oeuvre qualifiée dans le secteur.

Le ministre a également révélé que l'Institut de Formation Touristique de Hammamet deviendra prochainement un centre africano-méditerranéen de formation, transformant ainsi la Tunisie en un pôle de formation touristique pour toute la région, et contribuant à fournir au marché du travail des compétences spécialisées.

Sofiane Tekaya a également annoncé que le ministère du Tourisme met en place une nouvelle stratégie de communication fondée sur l'utilisation des technologies modernes pour promouvoir la richesse de la destination touristique tunisienne. Dans ce cadre, il a souligné l'intégration des jeunes Tunisiens, qu'ils soient sportifs, artistes ou créateurs, dans les efforts de promotion de la destination.

Par ailleurs, le ministre a évoqué l'organisation du premier Salon du Tourisme saharien à Tozeur, prévue pour la semaine prochaine, et a souligné l'importance de valoriser des régions comme Gafsa et Gabès. Le ministère travaille également sur un concours national pour la création de contenu promotionnel de la destination tunisienne, baptisé "Tounes Lik", qui vise à encourager les jeunes à participer activement à la promotion de l'image renouvelée et positive de la Tunisie.

Enfin, Sofiane Tekaya a expliqué que l'objectif d'une qualité touristique globale inclut la sensibilisation et la participation des citoyens, ainsi que l'engagement des autorités locales et régionales. Il a précisé que la Tunisie met également l'accent sur l'amélioration des normes des établissements hôteliers et sur la mise en place d'une stratégie de communication pour 2035, visant à renforcer les infrastructures touristiques et à développer le climat d'investissement à travers le pays.