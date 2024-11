Tunisie: Cérémonie de clôture du projet Fast - Soutenir l'autonomisation et l'intégration active des femmes dans le tissu économique

Fast (Femmes et Accélération pour les Start-ups et TPE) joue un rôle central en tant que catalyseur pour l'écosystème entrepreneurial en Tunisie. 788 projets ont été soutenus, dont 82% dirigés par des femmes.

Dans le cadre de la cérémonie de clôture du projet Fast qui s'est tenue le 26 novembre à Tunis, Mme Anne Guéguen, ambassadrice de France en Tunisie, a rappelé, lors de son intervention, que dans de nombreux pays et malgré l'existence de secteurs à fort potentiel d'affaires et d'emploi, l'inadéquation entre les formations proposées et les besoins du marché du travail reste importante.

Elle a également souligné que l'insertion professionnelle constitue un défi majeur pour nos sociétés contemporaines, en particulier pour les jeunes et les femmes, quel que soit leur niveau d'éducation. En Tunisie, ces femmes sont souvent confrontées à des conditions de travail précaires. De plus, l'écart salarial entre les hommes et les femmes demeure élevé et s'établit à 36%, et seulement 10% des entreprises tunisiennes accordent des postes de direction aux femmes. Ces inégalités sont encore plus marquées dans les régions intérieures du pays.

L'ambassadrice a, par ailleurs, mis en avant l'entrepreneuriat comme un levier essentiel pour créer des emplois décents et promouvoir l'autonomisation économique, notamment pour les jeunes et les femmes. Depuis 2016, les autorités tunisiennes, en collaboration avec la société civile, ont instauré un cadre de concertation public-privé pour encourager la mise en place d'un écosystème entrepreneurial dynamique. Ces efforts ont abouti à l'adoption du «Startup Act», conçu pour faciliter la création de startup en Tunisie.

Favoriser l'accès des femmes à l'entrepreneuriat

Dans ce cadre, l'équipe France, et à travers le Groupe Agence française de développement (AFD), soutient depuis 2018, la dynamisation de l'écosystème entrepreneurial tunisien. Ce soutien s'est matérialisé par la mobilisation de plus de 52 M d'euros en faveur de diverses initiatives : entrepreneuriat social, innovant, vert, ou encore entrepreneuriat de la diaspora.

Lors de la visite du président Emmanuel Macron en Tunisie en 2018, l'initiative JET (Jeunesse, Entrepreneuriat et Numérique en Tunisie) a été lancée pour promouvoir l'emploi des jeunes et les initiatives entrepreneuriales. Deux projets majeurs ont été soutenus dans ce cadre : «EnLien» (Entrepreneuriat et Lien social), financé par l'AFD, mis en oeuvre par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) tunisienne avec l'appui d'Expertise France.

Elle a déjà permis d'accompagner plus de 500 projets, dont 309 ont été directement financés. Environ 250 startup ont été créées grâce à ce programme. Le projet «Fast» est né du constat du manque de soutien à l'entrepreneuriat féminin, en particulier dans les régions. Les femmes ont 2,4 fois moins de chances que les hommes de lancer une entreprise, surtout en raison des difficultés d'accès au financement, des réseaux limités et des barrières psychologiques.

Le projet Fast a soutenu 17 initiatives développant des programmes d'incubation et d'accélération sur mesure pour accompagner des projets à impact social et environnemental. Parmi ces initiatives, 10 étaient spécifiquement destinées aux régions intérieures, où les services d'accompagnement et de financement sont rares. Au total, 81% des projets soutenus par Fast se situent en dehors du Grand Tunis.

Une réussite sur tous les plans

L'approche «Open innovation», favorisant un partenariat gagnant-gagnant entre startup et grands groupes, a également été un axe clé du projet. Les grandes entreprises ont mis à disposition leurs locaux, expertise et réseaux pour soutenir les startup, tout en bénéficiant de leur capacité d'innovation.

Mme Guéguen a exprimé sa fierté quant aux réalisations du projet Fast. Au total, 788 projets ont été soutenus, dont 82 % dirigés par des femmes. La moitié de ces projets ont un impact social et environnemental, et 1.834 emplois ont été créés.

Elle a ajouté que ces succès, bien qu'encourageants, ne marquent pas une fin. La France, en coordination avec les autorités tunisiennes, continuera à oeuvrer pour le dynamisme et la pérennité de l'écosystème entrepreneurial tunisien, un enjeu essentiel pour le développement économique et social du pays.

De son côté, Mme Nejia Gharbi, directrice générale de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), a souligné que le partenariat entre la CDC Tunisie et le Groupe AFD est un partenariat stratégique qui remonte à 2017, une année après l'adossement du Groupe CDC tunisien au Groupe Caisse des dépôts français en 2016. Ce partenariat, qualifié de réussi sur tous les plans, est appuyé par des résultats concrets et mesurables.

«Aujourd'hui, c'est l'accomplissement de l'initiative Fast que nous célébrons, avec des résultats encore plus impressionnants. Si EnLien a été un succès, Fast est allé encore plus loin» a affirmé Mme Gharbi.

Et de poursuivre : «Nous pouvons dire sans nul doute que « Fast) est devenu un levier majeur pour le développement de l'entrepreneuriat féminin et durable en Tunisie. Ce succès n'aurait pas été possible sans l'appui financier de l'AFD, la qualité des prestations d'Expertise France, l'engagement et l'implication de la CDC Tunisie, et bien sûr la motivation exceptionnelle des équipes qui ont travaillé sur ce projet».

Elle a rappelé que le projet Fast s'inscrit dans le cadre des engagements pris en 2018 par les gouvernements tunisien et français à travers l'initiative «Jeunesse, Entrepreneuriat et Numérique en Tunisie» (JET). Ce programme vise à promouvoir l'entrepreneuriat comme moteur de croissance économique et outil de lutte contre le chômage, avec un accent particulier sur l'autonomisation des femmes et le soutien aux projets ayant un impact social et environnemental positif.

Mme Gharbi a conclu en affirmant que la CDC continuera à jouer son rôle de catalyseur, en collaborant avec ses partenaires locaux et internationaux, pour garantir un impact durable pour les générations futures. Elle a déclaré : «Fast est la preuve concrète que lorsque la volonté, la vision et la collaboration s'unissent, nous pouvons relever les défis les plus complexes et ouvrir la voie à un avenir prospère et à un monde plus équitable».