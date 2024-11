Algérie: Le Général d'Armée Chanegriha s'entretient avec le secrétaire-adjoint de la Garde nationale koweïtienne

ALGER — Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), s'est entretenu, mercredi au 4e jour de sa visite officielle à l'Etat du Koweït, avec le Général de Corps d'Armée Hashim Abdelrazak Al-Refai, secrétaire-adjoint de la Garde nationale koweïtienne, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Au cours de cette rencontre, à laquelle "ont pris part les membres de la délégation militaire de haut niveau accompagnant le Général d'Armée et des responsables militaires des Forces armées koweïtiennes, les deux parties ont examiné les relations militaires bilatérales et les moyens de renforcer la coopération militaire entre les armées des deux pays frères".

A cette occasion, le Général d'Armée a prononcé une allocution dans laquelle il a "exprimé sa joie de visiter l'Etat du Koweït, un pays qui entretient avec l'Algérie des relations fraternelles dont les racines remontent à la glorieuse Révolution du 1er novembre 1954".

"C'est avec une immense joie que je tiens à vous adresser ma profonde gratitude pour l'accueil fraternel qui m'a été réservé, ainsi qu'à la délégation qui m'accompagne à l'occasion de cette visite officielle dans l'Etat frère du Koweït", a affirmé le Général d'Armée.

"Je saisis cette opportunité pour réaffirmer l'excellence des relations de longue date entre nos deux pays frères, qui trouvent leurs racines dans la glorieuse Révolution du 1er novembre 1954, un jalon intemporel au cours duquel nos frères du Koweït, dirigeants et peuple, nous ont apporté le soutien et l'appui nécessaires, comme l'a fait son Altesse feu l'Emir Cheikh Sabah Al-Ahmad, que Dieu ait son âme, alors ministre des Affaires étrangères, en présidant personnellement le comité de collecte de dons et de soutien à l'Armée de libération nationale", a-t-il relevé.

"En ce sens, le Koweït a toujours occupé une place de choix dans le coeur des Algériens, comme en témoigne la volonté des dirigeants des deux pays de hisser nos relations bilatérales à la hauteur de leur profondeur historique et de leur importance stratégique", a souligné le Chef d'Etat-Major de l'ANP.

"Il y a lieu de signaler également la dynamique positive que la visite de le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au Koweït en février 2022 a insufflée aux relations bilatérales, notamment en termes de renforcement de la coordination et de la concertation politique entre les deux pays, et d'impulsion de la coopération algéro-koweïtienne dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement", a relevé le Général d'Armée.

"Ceci motive nos deux armées à aller de l'avant, vers une action continue, à même de concrétiser une coopération militaire diversifiée en adéquation avec ce rapprochement politique distingué entre les deux pays", a-t-il souligné.

Pour sa part, le Général de Corps d'Armée Hashem Abdelrazak Al-Refai, secrétaire-adjoint de la Garde nationale koweïtienne, a "exprimé sa joie de rencontrer" le Général d'Armée, en mettant en valeur "le rôle de l'Algérie en tant qu'acteur régional respecté par ses partenaires aux niveaux arabe, continental et international, et en souhaitant que cette visite constituera une nouvelle pierre sur la voie de la promotion de la coopération militaire bilatérale au niveau escompté".

Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-Major de l'ANP, s'est entretenu en tête-à- tête avec Cheikh Moubarak Hamoud Al-Jaber Al-Sabah, Chef de la Garde nationale koweitienne.

Lors de cette rencontre, les deux parties "ont échangé leurs points de vue sur les voies et moyens de concrétiser une coopération militaire diversifiée, dans le cadre de la dynamique positive que connaissent les relations bilatérales entre les deux pays frères", conclut le communiqué.