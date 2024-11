Algérie: Prise en charge des préoccupations des citoyens - Des experts saluent la réactivité du Gouvernement aux instructions du président de la République

ALGER — Des économistes ont salué, mercredi, la réactivité de l'équipe gouvernementale aux instructions données par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors de la dernière réunion du Conseil des ministres et aux décisions qu'il a annoncées dans son allocution à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire de la création de l'Union nationale des paysans algériens (UNPA), estimant que cela reflète la place centrale qu'occupent les préoccupations des citoyens dans les priorités de l'Etat.

En effet, dimanche dernier, le président de la République a donné des instructions aux membres du Gouvernement en insistant sur l'importance pour eux d'honorer ses engagements devant le peuple et de mettre en oeuvre, pleinement et intégralement, son programme présidentiel.

Il a également souligné la nécessité pour les ministres d'accomplir et d'exécuter, pleinement et rigoureusement, les missions qui leur sont confiées au service des citoyens, leur demandant de trouver continuellement des solutions aux préoccupations soulevées sur le terrain, avec la promptitude requise et le professionnalisme nécessaire.

Mardi, le président de la République a ordonné de faciliter l'accompagnement bancaire au profit des investisseurs dans le domaine des chambres froides, annonçant, par ailleurs, que le dossier du foncier agricole sera définitivement clos en 2025.

Aujourd'hui, le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé une réunion du Gouvernement consacrée à la mise en place des mesures opérationnelles permettant la pleine mise en oeuvre des directives du président de la République assignées lors du dernier Conseil des ministres, notamment en ce qui concerne les préoccupations des citoyens et l'élaboration des plans d'actions sectoriels.

Le Gouvernement a, à ce titre, entendu une communication sur le programme national d'augmentation des capacités de stockage des céréales et les progrès réalisés dans la réalisation des nouvelles infrastructures pour l'augmentation des capacités nationales de stockage des céréales.

Le Gouvernement a également mis en place les instruments d'encadrement pour le traitement de la question du foncier agricole, le financement des infrastructures de stockage agricole, ainsi que les viandes et l'alimentation du bétail, en coopération avec l'Union nationale des paysans algériens.

Dans ce cadre, M. Ishak Kherchi, docteur en économie et Directeur de l'Ecole supérieure de Commerce, a salué "la réactivité" de la nouvelle équipe gouvernementale aux récentes orientations et instructions du président de la République, estimant qu'elle reflète la décision éclairée du président dans "le choix de l'équipe gouvernementale et le renouvellement de sa confiance au Premier ministre".

Cette diligence traduit également "l'importance que le président de la République accorde à la prise en charge des préoccupations des citoyens, qui sont en tête des priorités de l'Etat", notamment en ce qui concerne le secteur agricole et la sécurité alimentaire du pays, a-t-il ajouté.

Selon lui, c'est cet intérêt pour les préoccupations quotidiennes des citoyens qui a amené le Gouvernement à se réunir 72 heures seulement après les instructions données par le président de la République en Conseil des ministres et 24 heures seulement après les directives données par le président dans son allocution à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire de la création de l'UNPA.

"Cette réactivité nous rend optimistes quant à la prise en charge effective de toutes les préoccupations des citoyens", a-t-il dit.

L'expert et consultant économique Abdelkader Slimani a, lui aussi, relevé "la grande diligence du Gouvernement dans la mise en oeuvre et l'exécution de toutes les instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et dans la gestion de la chose publique", que ce soit dans les domaines agricole et bancaire ou dans la prise en charge des préoccupations des citoyens avec la célérité et l'efficacité requises.

Actuellement, cette approche de l'action gouvernementale se manifeste tout particulièrement dans le secteur agricole, a-t-il affirmé, indiquant, à ce propos, que la filière céréalière avait réalisé des progrès considérables, notamment en matière de blé dur, ce qui a permis à l'Algérie d'"économiser près d'un milliard de dollars suite à la réduction des importations", et ce, en parallèle avec les grands projets de stockage dans le cadre de la vision prospective du président de la République en matière de sécurité alimentaire.

De nombreux observateurs estiment que l'importance extrême accordée par le président de la République à la question de la sécurité alimentaire, dont il en fait un enjeu stratégique à relever, révèle un programme ambitieux qui nécessite la mobilisation de tous les acteurs et l'adhésion de tous les partenaires.