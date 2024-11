Afrique: Conférence mondiale sur l'investissement à Riyadh - L'AAPI souligne les opportunités offertes en Algérie

ALGER — Le directeur général (DG) de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), Omar Rekkache a souligné, lors de sa participation à la 28e édition de la Conférence mondiale sur l'investissement (WIC) à Riyadh, les opportunités d'investissement prometteuses offertes en Algérie, a indiqué, mercredi, un communiqué de l'Agence.

La 28e édition de la Conférence mondiale sur l'investissement, se tient du 25 au 27 novembre, en présence d'acteurs et d'investisseurs des secteurs public et privé de plusieurs pays, ainsi que de représentants d'organisations et d'organismes internationaux et de différentes parties prenantes au développement, à la diversification et à la promotion de l'investissement.

Lors de cette conférence, M. Rekkache a tenu plusieurs rencontres avec des responsables d'agences de promotion de l'investissement dans nombre de pays, ayant constitué une occasion pour "échanger les expertises, promouvoir l'Algérie comme destination incontournable pour l'investissement, présenter les opportunités offertes par le pays aux investisseurs et explorer les opportunités de coopération internationale, dans l'objectif d'améliorer la performance et les compétences de l'AAPI".

M. Rekkache a également tenu une séance de travail avec le vice-ministre saoudien de l'Investissement, Ibrahim bin Yousef Al-Mubarek, avec lequel il a examiné "les voies et moyens du renforcement de la coopération en matière d'encouragement et de promotion de l'investissement et l'état d'avancement des projets des investisseurs saoudiens en Algérie", lit-on dans le communiqué.

Cette rencontre a porté sur les clauses de l'accord de coopération dans le domaine de l'investissement, ratifié par les deux parties, et dont la cérémonie de signature est prévue ultérieurement lors de prochaines échéances communes, ajoute la même source.

Par ailleurs, l'Assemblée générale de l'Association mondiale des agences de promotion des investissements (World Association of Investment Promotion Agencies - WAIPA) a été tenue, lors de laquelle ont été présentés les 10 Etats adhérents à la WAIPA en 2024, dont l'Algérie. Les membres ont également débattu du programme d'action de la WAIPA pour l'année 2025 et procédé à son adoption, avec la participation de M. Rekkache, a conclu le communiqué.