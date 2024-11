Afrique: SIA0 2024 - Une participation record de 412 817 visiteurs grand public

La 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, tenu le 25 octobre au 3 novembre 2024, sur le thème, « Artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation », a connu une participation record de 412 817 visiteurs grand public, par rapport aux éditions précédentes. C'est le bilan dressé par le vice-président du Comité national d'organisation, Fidèle Ilboudo, au cours d'une conférence de presse, le 27 novembre 2024, à Ouagadougou.

24 jours après la tenue de la 17e édition du Salon international de Ouagadougou (SIAO), l'heure est au bilan. Ce 27 novembre 2024 face à la presse, le Comité national d'organisation (CNO) a fait le bilan des activités réalisées. Le vice-président du CN0, Oumarou Barro, par ailleurs secrétaire général du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat a relevé qu'il y a eu une participation record de 412 817 visiteurs grand public par rapport aux éditions précédentes.

Pour lui, il s'agit d'une affluence exceptionnelle de la population burkinabè dont la gestion a pu être assurée grâce au professionnalisme des Forces de Défense et de Sécurité et des différentes composantes du comité. Aussi, Oumarou Barro a évoqué la participation de 4 213 exposants venant des cinq continents, 54 acheteurs et visiteurs professionnels venant de tous les continents (39 pays). Il a fait mention de la construction de 746 stands au profit des exposants et l'accréditation de 525 journalistes issus de 95 médias nationaux et internationaux.

Autre acquis relevé, il s'agit de la rebaptisation des pavillons de la créativité et Arc-en-ciel qui sont devenus respectivement « Pavillon de la créativité Thomas-Sankara » et « Pavillon Le Faso ». « Le Choix du nom père de la Révolution Thomas-Sankara est une manière de rendre un hommage à un champion de l'artisanat africain qui, durant toute sa vie, a fait du développement et du rayonnement de l'artisanat africain, son combat ultime. S'agissant du nom Pavillon le Faso, puisé de nos langues nationales, il illustre la patrie », s'est justifié le vice-président du CNO.

Pour ce qui est des récompenses, le comité est revenu sur l'attribution des 35 prix, dont le Grand prix du président du Faso. A cela, le comité a ajouté l'animation du « Village de l'AES » et de celui de l'espace de récréation dédié aux enfants appelé « SIAO KID'S ». Il faut aussi noter l'opérationnalisation de la plateforme de paiement de tickets et de badges d'accès en ligne « eSIAO » avec plus de 30 000 tickets.

Toutefois, le comité d'organisation a déploré deux incidents dont l'incendie d'un stand et un mouvement de panique dû à une fuite d'une bouteille de gaz dans la zone de restauration.

A ce jour, le comité a rassuré la presse que les personnes affectées par cet incident ont été prises en charge par le service médical. Pour éviter de pareille situation, M. Barro a annoncé la poursuite de la réhabilitation des infrastructures du SIAO, le renforcement des normes du Salon pour lutter contre les installations anarchiques, la vente ambulante et les produits non conformes. Il a évoqué également la mise en place des innovations permettant de dynamiser les activités du Salon, la réalisation du projet « Ouaga Expo » devant permettre d'offrir un cadre moderne pour l'organisation des prochaines éditions du SIAO.

La 18e édition est prévue du 30 octobre au 8 novembre 2026 sur le thème « Artisanat africain et industrialisation : quelle synergie pour une meilleure organisation et la valorisation des produits locaux et du patrimoine culturel ? ».