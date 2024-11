Burkina Faso: Assemblée législative de Transition - Un nouveau bureau élu

L'Assemblée législative de Transition a renouvelé ses instances dirigeantes le mercredi 27 novembre 2024, à Ouagadougou.

L'Assemblée législative de transition (ALT) vient de respecter les dispositions de l'article 91 de la Constitution ainsi que les articles 12 et 13 du règlement général de l'Assemblée par le renouvèlement, le mercredi 27 novembre 2024 de son bureau et des membres des bureaux des Commissions générales. Ainsi, en plus du Président de l'ALT, le Dr Ousmane Bougouma, 4 vice-présidents qui le suppléent dans toutes ses fonctions en cas d'absence ou d'empêchement ont été élus par vote au bulletin secret.

Les députés David Lompo, Haoua Fofana, Herman Yelkouni et Daouda Diallo, ont été élus respectivement premier vice-président à quatrième vice-président. Aussi, il a été question de l'élection de quatre Secrétaires parlementaires. Ces derniers ont pour mission de superviser la rédaction des procès-verbaux. Ils effectuent les appels nominaux et inscrivent les députés qui demandent la parole lors des différentes plénières.

Il s'agit des députés Coulibaly Sié François d'Assise, 1er secrétaire parlementaire, suivi de Tombiano Faycal Arold, Esther Bamouni et Arnaud Tindano. La plénière a également consacré l'élection de Anne-Marie Joseph Traoré née Ilboudo au poste de premier questeur. Elle est secondée par Darga Nassirou. Les questeurs, placés sous la haute direction et le contrôle du bureau, sont chargés des services financiers et des questions administratives relatives aux députés.

Le bureau élu de l'Assemblée législative de Transition a tous les pouvoirs pour organiser et diriger les services de l'ALT. Il représente l'Assemblée législative de Transition dans toutes les cérémonies publiques et détermine par des résolutions, l'organisation et le fonctionnement des services de l'Assemblée législative de Transition.

Les bureaux des commissions générales réaménagés

Les bureaux des commissions générales ont été renouvelés aussi. Il s'agit d'un réaménagement au sein de chacun des cinq groupes parlementaires que sont la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains(CAGIDH), la Commission des finances et du budget (COMFIB), la Commission du développement durable (CDD), La Commission des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité (CAEDS) Et la Commission du genre, de la santé, de l'action sociale et humanitaire (CGSASH).

La CAGIGH est compétente dans les domaines relatifs à la Constitution, les institutions, l'immunité, la justice, la réconci-liation nationale, les élections, les droits humains, le foncier, le civisme, la décentralisation, etc. quant à la COMFIB, elle a en charge les questions de finances publiques, du budget, de l'économie, des crédits, des domaines, de la loi d'habilitation, entre autres. La Commission du développement durable (CDD) est responsable des affaires relatives à l'industrie, l'artisanat, les mines, l'énergie, le commerce, l'environnement, les ressources halieutiques, l'agriculture, le tourisme, les travaux publics, l'urbanisme, le transport, etc.

La Commission des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité (CAEDS) est en charge des Burkinabè de l'étranger, des relations internationales, de la politique extérieure, de la coopération, des traités et accords internationaux, de l'organisation générale de la défense et de la sécurité, des plans à long terme de l'armée et des corps paramilitaires, des domaines et établissements appartenant aux forces de défense et de sécurité, des arsenaux, personnels des forces de défense et de sécurité, des supplétifs de l'armée, personnel civil de l'armée, de la justice militaire etc.

Enfin, la Commission du genre, de la santé, de l'action sociale et humanitaire (CGSASH) s'occupe de la santé, la promotion de la femme, du genre, de l'action humanitaire, de la protection sociale, de l'emploi, de la jeunesse etc. Le Président de l'ALT, Ousmane Bougouma, a félicité le nouveau bureau et invité l'ensemble des parlementaires à la tâche afin de relever les défis à tous les niveaux.