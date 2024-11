Burkina Faso: Hackathon from scratch 2024 - Promouvoir le talent technologique des scolaires

L'Initiative from scratch a organisé une session d'informations, le samedi 23 novembre 2024, à Ouagadougou, sur la IIe édition de hackathon from scratch 2024 qui aura lieu le 30 novembre prochain, au siège de Orange digital center (ODC).

Innover dans la création des applications et la recherche de solution pour aider les entreprises à résoudre leurs problèmes est une préoccupation que l'Initiative from scratch s'est donné pour mission de résoudre. C'est à travers une compétition entre établisse-ments secondaires et scienti- fiques du Burkina que les meilleures solutions seront retenues. Afin d'informer les candidats des différents établissements sur les modalités et les critères de sélection, l'Initiative from scratch a organisé une session d'informations sur ladite compétition, le samedi 23 novembre 2024, dans l'enceinte de Orange digital center (ODC), à Ouagadougou.

Prévue se tenir dans la journée du samedi 30 novembre prochain au siège de ODC, la compétition « hackathon from scratch 2024 » sur la création et la recherche de solutions pour entreprise connaitra la participation d'établissements secondaires du Burkina. Le promoteur et leader de l'Initiative hackathon from scratch 2024, Malam Maman Drabo Austrille Cartateguy Deusdedit, par ailleurs élève en classe de terminale à International school of Ouagadougou, a indiqué que l'hackathon from scratch 2024 est un brainstorming que sa structure a organisé afin de motiver des jeunes à trouver des idées innovatrices qui seront utiles à la société burkinabè.

Il a révélé que pour cette édition, l'Initiative a décidé de s'associer avec ODC pour trouver des solutions à un problème de ladite entreprise. Pour la IIe édition, a-t-il poursuivi, une dizaine d'établissements secondaires et scientifiques du Burkina composés de 130 participants prendront part à la compétition du 30 novembre prochain. Malam Maman Drabo Austrille Cartateguy Deusdedit a expliqué que les candidats auront à résoudre un problème de file d'attente de l'ensemble des employés de l'entreprise Orange lors des visites médicales.

Résoudre un problème de file d'attente

« Les employés de Orange ont remarqué que quand ils doivent faire des visites médicales, la file d'attente est parfois très longue. L'entreprise cherche donc une solution sur comment aider l'employé à manager son timing pour travailler et se faire consulter sans amputer sur les programmes du travail », a-t-il expliqué. Ainsi, dans la conception de solutions à travers la mise en place d'une application, les compétiteurs devront respecter le règlement intérieur et les critères de sélection.

Il s'agit, entre autres, l'originalité de la solution, la fonctionnalité du modèle, la profondeur de l'efficacité, la facilité de mise en oeuvre à l'échelle, la rentabilité de l'application. Il a précisé que chaque critère sera noté sur 4 par 5 membres du jury. « Les groupes de candidats seront notés globalement sur 100 par chaque membre du jury, et les 5 premiers groupes seront en finale pour choisir les 3 meilleurs », a-t-il détaillé. Pour lui, cela va permettre aux participants qui vont gagner d'implémenter leur solution et de profiter de plusieurs avantages.

L'Initiative attend des candidats, des solutions qui vont répondre à la problématique de ODC, par ailleurs sponsors officiel et partenaire de l'activité. Le manager de l'école du code de ODC, Ivan Bessin, a rassuré de l'engagement de sa structure à jouer dans le sponsoring, à aider les participants par des coachings etaccompagnement à trouver une solution innovante et technologique à la problématique posée. Il a souligné que l'objectif visé est de voir dans quelle mesure encourager et accompagner la meilleure solution trouvée répondant au problème en question. Tout en souhaitant que de belles oeuvres sortent de la compétition, il a rassuré que tous les locaux de ODC seront à la disposition des candidats pour le bon déroulement de la compétition.