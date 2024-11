Algérie: Travaux publics - Des entreprises égyptiennes souhaitent participer au programme national ferroviaire

ALGER — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, a reçu l'ambassadeur de la République d'Egypte en Algérie, Mokhtar Gamil Tawfik Warida, qui a fait état de la volonté de certaines entreprises égyptiennes, notamment "Arab Contractors", de participer au programme d'investissements publics dans le domaine ferroviaire, indique, mercredi un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, qui s'est déroulée en présence de cadres centraux du ministère et du directeur général de l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF) et du Président-directeur général du groupe public de construction ferroviaire, le ministre a passé en revue l'expérience algérienne en matière de réalisation des infrastructures et des installations de base, notamment les voies ferrées, à travers la concrétisation du programme national d'investissement ferroviaire et de transport guidé.

Il a mis l'accent également sur l'importance de développer ce partenariat par la création d'un groupe de sociétés de réalisation algéro-égyptiennes pour décrocher des transactions et réaliser des projets communs dans le domaine des infrastructures de base en dehors des deux pays, indique le communiqué.

Il a été convenu également d'"échanger les expertises et expériences en matière de réalisation de projets ferroviaires et de transport guidé, en assurant la formation des ingénieurs et des cadres dans ces deux domaines à travers des échanges de visites entre les parties concernées".

Lors de cette rencontre qui fait suite à la visite effectuée par le Président de la République en octobre dernier en Egypte, les deux parties ont salué "le niveau des relations historiques et ancrées entre les deux pays et leur volonté d'élargir la coopération dans le secteur des travaux publics et des infrastructures", conclut le communiqué.