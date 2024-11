Algérie: Arkab examine avec une délégation de la société égyptienne 'Arab Contractors' les moyens de renforcer la coopération bilatérale

ALGER — Le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab, a reçu mercredi, une délégation de la société égyptienne "Arab Contractors", conduite par le vice-président du conseil d'administration de la société, El Sayed Abdel Khalek Al Wazer, avec laquelle il a examiné les opportunités de renforcer la coopération bilatérale, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur d'Egypte à Alger, Mokhtar Gamil Tawfik Warida, et de plusieurs cadres du ministère, "les deux parties ont abordé les moyens de consolider les relations de coopération entre l'Algérie et l'Egypte, dans les domaines de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables, conformément aux orientations des dirigeants des deux pays, visant à renforcer les liens de fraternité et de partenariat mutuel", précise le communiqué.

Les deux parties ont exploré les perspectives de développement de ces relations, en exécution des conclusions de la visite de travail et de fraternité effectuée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en République arabe d'Egypte, en octobre dernier. Les entretiens ont également porté sur les opportunités de coopération et d'investissement entre les sociétés algériennes et égyptiennes, notamment celles du secteur, telles que "Sonatrach, Sonelgaz, et Sonarem.

Les domaines abordés incluent l'industrie pétrolière et gazière, le développement des champs, la réalisation des infrastructures de base pour les hydrocarbures, la construction de centrales de production, de transformation, et de transport de l'électricité, et la réalisation de projets de valorisation des ressources minières en Algérie".

A cette occasion, M. Arkab a présenté un exposé détaillé sur les programmes et les projets actuels et futurs dans le secteur de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables, exprimant son ambition de concrétiser des projets communs entre les entreprises algérienne et "Arab Contractors".

Il a affirmé que ces projets "doivent reposer sur des bases économiques solides et un partenariat fondé sur des intérêts communs, conformément au principe gagnant-gagnant", selon le communiqué. De son côté, la délégation égyptienne a salué les "relations historiques exceptionnelles" qui unissent les deux pays et exprimé son appréciation pour les progrès réalisés par les sociétés égyptiennes opérant en Algérie telles que "Petrojet" et "Elsewedy Electric".

L'ambassadeur égyptien a réitéré, pour sa part, "l'intérêt de l'Egypte à consolider la coopération avec l'Algérie, notamment dans les domaines de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables, ainsi que l'importance d'intensifier les consultations économiques et les échanges d'expertises entre les deux pays frères", conclut le communiqué.