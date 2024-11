Congo-Brazzaville: Santé - Des consultations gratuites pour les habitants de Bacongo

La Maison médicale Swalou Diagnostics organise, du 27 novembre au 7 décembre à Bacongo, deuxième arrondissement de Brazzaville, une campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit contre le diabète, l'hypertension artérielle, le VIH/sida et le cancer de la prostate.

Destinée à la population de Brazzaville en général, et celle de Bacongo et ses environs en particulier, la 5e campagne de consultations gratuites lancée par la clinique Swalou Diagnostics depuis sa création en 2020, se veut être une occasion pour les patients de se faire une idée sur leur état de santé. Surtout face aux cinq maladies qui sont devenues des problèmes de santé publique en République du Congo. « Cette année, nous avons voulu saisir le mois de novembre bleu dédié au cancer de la prostate en intégrant le dépistage du VIH, puisque le mois de décembre est consacré à cette affection. C'est pourquoi nous avons organisé notre campagne de sensibilisation et de dépistage du 27 novembre au 7 décembre », a justifié la promotrice de la clinique médicale Swalou Diagnostics, le Dr Simone Loubienga.

Offrant ses services à la population dans plusieurs spécialités dont la neurologie, la rhumatologie, la diabétologie, la gynécologie obstétrique, la pneumologie, la pédiatrie, la cardiologie et la prise en charge des patients vivant avec le VIH, cette structure sanitaire assure également l'accompagnement de certains malades à travers son psychologue.

La première campagne de consultation gynécologique gratuite, organisée en partenariat avec l'Association des femmes médecins du Congo du 2 novembre au 12 décembre 2020, avait reçu 131 femmes ; celle de 2021 avait permis de consulter 179 patients. En effet, ces derniers avaient émis le voeu de voir organisée une campagne sur la fertilité du couple, conjointement avec un bilan annuel, du 26 juillet au 31 août où la clinique avait accueilli 73 patients. En 2022, la campagne sur les consultations gynécologiques gratuites n'avait reçu que 35 patients, alors que celle de dépistage des infections génitales de la femme, du diabète, de l'hypertension artérielle de 2023 avait pu recevoir 90 patients.

Pour la réalisation de l'édition de cette année, Simone Loubienga s'est entourée d'un certain nombre de partenaires dont le Programme national de lutte contre le sida qui lui a fourni gracieusement les intrants pour réaliser les tests, ainsi que la société Comateg médical, spécialisée dans la vente de matériel et des équipements médicaux.

Notons que le lancement de la campagne de sensibilisation et de dépistage contre le diabète, l'hypertension artérielle, le VIH/sida et le cancer de la prostate a été précédé par l'organisation d'une journée portes ouvertes sur « la Maison médicale Swalou Diagnostics », le 26 novembre. La cérémonie s'est déroulée en présence des administrateurs-maires des arrondissements 5, Ouenzé, Marcel Nganongo, et 8 Madibou, Alain Milandou, ainsi que du secrétaire général de la mairie de Bacongo, Euloge Cyr Bambagha.