Madagascar: Éducation à l'activisme environnementale - L'ONG BLEEN lance le Programme YUMI

La première promotion du programme de formation en activisme environnemental, YUMI, à destination des enfants et des adolescents, a été officiellement lancée le 27 novembre 2024, à la Cité des Cultures, BOA Antaninarenina.

Un programme de formation en activisme environnemental, destiné aux enfants, vient de voir le jour. YUMI est un programme de l'ONG Bleen, une ONG fondée par Karina Zarazafy, Onja Fanoitra Rakotomalala, Raoto Andriamanambe et José Belalahy, des amis unis par l'univers du journalisme et qui sont unis par une passion commune : la conservation de l'environnement. « YUMI est un des programmes entrant dans la réalisation des objectifs de l'ONG Bleen », soulignent, d'une même voix, les quatre fondateurs de l'ONG.

L'objectif du programme, « accompagner 20 enfants (10 filles et 10 garçons) chaque année dans leur processus d'engagement pour la défense de l'environnement ». Ce programme leur offrira des outils et des ressources pour développer leur potentiel en tant qu'acteurs du changement. Une évaluation sera menée au bout de 5 ans, avec une vision à 10 ans pour un véritable accompagnement et l'évaluation des impacts du programme.

Pour cette année, 12 enfants (6 garçons et 6 filles) issus du CEG Betsimitatatra 67 ha et 8 enfants (4 garçons et 4 filles), issus du centre Avoko Ambohidratrimo ont été sélectionnés, dont deux filles en situation de handicap. Max Andonirina Fontaine, ministre de l'Environnement et du Développement Durable, a accepté de parrainer cette première promotion. « YUMI sera le plus inclusif possible. Pour cette première promotion, nous avons choisi des établissements de la capitale, mais dans les années à venir, d'autres venant des régions de Madagascar seront établis », expliquent les initiateurs du projet.

Ambassadeurs.

Âgés entre 12 et 14 ans, les bénéficiaires ont été sélectionnés avec le staff de ces établissements. Le CEG Betsimitatatra est un établissement historique niché au coeur d'une des cités les plus populaires d'Antananarivo. Quant au Centre Akany Avoko Ambohidratrimo, il a été fondé en 1963 pour rééduquer des enfants victimes de problèmes sociaux divers. Pour cette première promotion, les sessions se déroulent en décembre, en février, en avril (en période de vacances afin de ne pas perturber l'année scolaire).

La sortie de promotion aura lieu en juin. Diverses thématiques telles que les grands enjeux environnementaux, les questions de conservation, la ville...seront abordées de manière très ludique mais pédagogique durant ces sessions. Des rencontres sont organisées avec les acteurs institutionnels ou ceux du secteur privé. L'idée étant de faire des bénéficiaires des ambassadeurs de la cause environnementale et qui vont impacter de façon concrète dans leur communauté respective.