Madagascar: Pancrace - Premier championnat national avec frappe au sol

Pour la première fois, la frappe au sol sera autorisée au championnat de Madagascar. Les athlètes s'entraînent activement à maîtriser cette nouvelle technique.

La Commission Malgache de Pancrace et Submission (CMPS) termine la saison 2024 de manière spectaculaire. Le championnat de Madagascar s'annonce captivant avec l'introduction de la frappe au sol, qui n'était pas autorisée auparavant. Ce second rendez-vous des pancratistes après le combat international à domicile, aura lieu le samedi 14 décembre au gymnase Ankoay Ankorondrano. En effet, la frappe au sol est une phase de combat où l'attaquant frappe son adversaire alors que les deux sont au sol, utilisant poings, coudes et genoux, une technique couramment pratiquée en MMA.

La commission a progressivement intégré cette technique, en commençant par la formation des arbitres. Le moment est venu pour que tous les combattants, qu'ils soient de classe A ou B, soient capables de l'utiliser. « Les combattants malgaches doivent suivre cette évolution, notamment la frappe au sol, qui constitue leur principale faiblesse lors des combats internationaux. Avec l'officialisation de la frappe au sol, nous espérons obtenir de meilleurs résultats lors des prochaines compétitions », a annoncé le président, Mely Zafindranaivo.

Pour mieux appréhender cette nouvelle technique, la CMPS a organisé des stages depuis ce mois pour les athlètes et les arbitres dans la capitale et dans les autres ligues. Ce championnat concerne les séniors hommes et dames, avec pour objectif d'identifier les meilleurs combattants pour former l'équipe nationale. En raison d'un budget serré, le combat de défi n'a pas été organisé cette année, bien qu'il ait été prévu par le comité Analamanga, qui est toujours en quête de son nouveau président.