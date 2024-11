Madagascar: Serge Ramiandrasoa - Présentation officielle du livre « Happy Story of my Tennis Life »

L'ancien président de la Fédération Malgache de Tennis, Serge Ramiandrasoa, a lancé hier à l'ACSA Ambohidahy son livre « Happy Story of my Tennis Life ». Cet ouvrage n'est pas seulement un livre de souvenirs, mais un véritable témoignage vivant d'un demi-siècle de passion, d'engagement et de résilience.

Serge Ramiandrasoa, ancien président de la Fédération Malgache de Tennis (FMT), a officiellement présenté son livre « Happy Story of my Tennis Life », hier, à l'Amicale Culturelle et Sportive d'Ambohidahy (ACSA). Il s'agit d'un ouvrage de mémoires qui plonge le lecteur dans l'univers d'un homme qui a marqué l'histoire du tennis malgache. À travers 28 pages et 33 épisodes, l'auteur raconte son parcours exceptionnel sur les courts, mais aussi dans les gradins, tribunes, loges, voyages et meetings internationaux.

« Happy Story of my Tennis Life », c'est avant tout un hommage à ceux qui ont façonné le tennis à Madagascar. Comme le souligne Serge Ramiandrasoa dans l'introduction de son livre : « Ce n'est pas seulement mon histoire, mais l'histoire de toute une génération. C'est un héritage que je voudrais laisser à vous tous, sans qui le tennis malgache n'aurait pas existé et ne continuerait pas d'exister. Car seule l'histoire retiendra... ! » Un message fort qui résonne comme un testament, non seulement pour les passionnés de tennis, mais pour tous ceux qui ont accompagné l'évolution de ce sport à Madagascar.

L'ouvrage se veut aussi être un reflet de la longue carrière de Serge Ramiandrasoa, qui a baigné dans l'univers du tennis depuis ses débuts en 1973. Un « virus jaune », comme il le décrit, qui ne l'a jamais quitté. « J'ai appris à jouer en 1973, cela fait maintenant 50 ans, un demi-siècle que je suis sous l'emprise de ce virus en tant que joueur, officiel, président de la FMT pendant quatre mandats consécutifs, chargé de mission pour le CAT, ambassadeur du Tennis malgache... et ce n'est pas fini, car je reste toujours un spectateur assidu de ce sport », confie-t-il.

Son livre retrace ainsi une série d'événements marquants et d'anecdotes, mettant en lumière son engagement au sein de la fédération et les nombreux défis qu'il a dû relever pour faire évoluer le tennis à Madagascar. En outre, parmi les invités de marque, deux figures emblématiques étaient présentes pour marquer cet événement : l'Olympienne Dally Randriantefy et Max Randriantefy, une légende du tennis à Madagascar.

Ces personnalités ont pris un moment pour dédicacer les exemplaires du livre, ajoutant une touche de prestige à cette journée de lancement. Les exemplaires du livre, au nombre de mille, étaient proposés à un prix symbolique de 10 000 Ar, accompagné d'une dédicace personnalisée pour ceux qui avaient la chance d'acheter le livre.