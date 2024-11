Madagascar: Une lumière dans l'obscurité - Renforcer les soins de santé en milieu rural grâce aux énergies renouvelables

Dans la lumière tamisée d'un centre de santé local, situé à plus de 160 kilomètres à l'ouest de la capitale de Madagascar, le visage d'une jeune mère s'illumine de soulagement et de bonheur. Après des heures d'efforts, elle tient enfin son nouveau-né dans ses bras, exténuée mais profondément reconnaissante. Elle exprime sa gratitude envers l'équipe médicale, dirigée par le Dr Manda, le seul médecin de la ville, qui l'a accompagnée tout au long de l'accouchement. Mais ce qui la soulage le plus, c'est que les lumières sont restées allumées tout au long de la procédure.

Cette scène est emblématique des défis auxquels fait face le centre de santé de Mahasolo. Le Dr Manda et son équipe s'efforcent de prodiguer des soins vitaux à une communauté de 12 300 habitants, malgré un approvisionnement en électricité souvent incertain. Comme beaucoup d'autres établissements en milieu rural, celui de Mahasolo est alimenté par un système solaire rudimentaire, composé de deux batteries de voiture et de quelques panneaux solaires. Cette solution de fortune engendre de fréquentes coupures de courant, compromettant les soins, notamment la nuit. « L'électricité, c'est une question de vie ou de mort », affirme le Dr Manda, soulignant que l'instabilité de l'alimentation électrique rend inutilisables des équipements essentiels, comme les microscopes ou les réfrigérateurs nécessaires à la conservation des vaccins.

Malgré ces défis, le Dr Manda reste optimiste. Un projet ambitieux est sur le point de changer la vie à Mahasolo : il s'agit de la Facilité universelle pour l'énergie (FUE), qui vise à fournir un approvisionnement fiable et continu en énergie renouvelable aux communautés rurales comme celles-ci, soutenant à la fois les activités économiques et les services essentiels.

La FUE fonctionne grâce à un mécanisme de financement axé sur les résultats, encourageant les entrepreneurs privés à fournir, installer, exploiter et entretenir des mini-réseaux solaires et des systèmes de stockage par batterie à capacité élevée dans les pays en développement. Géré par l'initiative internationale Énergie durable pour tous (SE4All), en partenariat avec les Nations Unies, ce projet est financé par des investisseurs privés et divers donateurs.

À ce jour, 27 mini-réseaux ont été déployés, établissant plus de 5 600 nouvelles connexions et bénéficiant à environ 25 000 personnes à travers le pays.

Pour le Dr Manda, l'approvisionnement en électricité fiable changerait tout. Le centre de santé pourrait enfin stocker correctement les vaccins et autres échantillons thermosensibles, utiliser ses équipements de laboratoire à pleine capacité, et envisager d'étendre ses services. Les accouchements et les interventions chirurgicales ne seraient plus limités aux heures de la journée, et la menace constante des coupures de courant appartiendrait au passé.

L'espoir d'un avenir plus lumineux pour le centre de santé de Mahasolo ne réjouit pas seulement le Dr Manda, mais porte aussi la promesse d'une amélioration des conditions de santé pour l'ensemble de la communauté. Cela signifie que davantage de mères et leurs nouveau-nés pourront connaître la joie simple mais profonde d'un accouchement en toute sécurité. Comme le dit si bien le Dr Manda : « J'aime mon travail parce que j'aide les gens à lutter contre la maladie. Quand ils sont en bonne santé, mon cœur est empli de joie et de paix ».