Madagascar: Mois de l'Innovation - Transformation numérique des Communes par les étudiants de Fianarantsoa

Ce mois de novembre, l'innovation numérique a pris une place centrale à l'Université de Fianarantsoa, où des étudiants passionnés ont démontré leur capacité à relever les défis du développement territorial.

Lors du Mois de l'Innovation, organisé en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), une trentaine d'étudiants ont présenté, jeudi dernier, des solutions numériques ambitieuses conçues pour répondre aux besoins des communes. Fruits de deux jours de travail intensif dans le cadre d'un hackathon, ces jeunes développeurs ont dévoilé des prototypes et applications prometteurs.

Ces outils numériques visent à améliorer la gouvernance locale et à favoriser une meilleure gestion des ressources, contribuant ainsi à la mise en oeuvre du Plan national pour la décentralisation émergente (PNDE). En parallèle, le Mapathon a mobilisé 40 étudiants déterminés à créer des jumeaux numériques des communes membres de l'Association des grandes villes de Madagascar (AVGM). Ces répliques virtuelles permettront d'optimiser la planification territoriale et la gestion des infrastructures publiques, ouvrant la voie à des services plus modernes et adaptés aux réalités locales.

Partenariat pour l'avenir.

Cet événement, organisé avec l'appui du PNUD, témoigne de l'engagement de l'Université de Fianarantsoa et de ses partenaires à promouvoir l'innovation et la transformation digitale des services publics. Outre la création d'outils numériques, le Mois de l'innovation met également en lumière le rôle crucial des jeunes talents malgaches dans l'avenir de la gouvernance territoriale. Alors que le pays s'efforce de relever les défis posés par les transformations digitales, les initiatives comme le Hackathon et le Mapathon offrent une lueur d'espoir : celle d'une décentralisation plus efficace, inclusive et tournée vers l'avenir. Bref, leMois de l'Innovation rappelle que la technologie, lorsqu'elle est entre les mains de jeunes visionnaires, peut être un levier puissant pour le développement durable de Madagascar.