Madagascar: BNGRC - La résilience aux catastrophes renforcée

Plus de mille neuf cents équipements adaptés aux besoins d'urgence ont été distribués. Il s'agit d'une initiative visant à renforcer la gestion des catastrophes. Hier, le matériel et les kits ont été remis au Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) à Antanimora. Quatre communes bénéficient aussi de ces dons, dont Antananarivo Renivohitra, Bemasoandro, Andranonaoatra et Anosizato Andrefana.

Ces équipements incluent des kits de secours tels que des trousses de secouriste, brancards, lits picot, ainsi que des outils techniques, notamment des tronçonneuses, groupes électrogènes, motopompes, ont été remis hier. En plus de cela, des tentes, citernes, toilettes et douches, qui sont toutes des infrastructures mobiles, ainsi que des kits de sauvetage aquatique étaient également offerts. Ces équipements sont destinés à une intervention rapide et efficace dans des communes telles que Anosizato Andrefana et Bemasoandro.

L'événement d'hier marque un partenariat stratégique entre le gouvernement et le Projet de développement intégré et de résilience (Produir). Ainsi, ce partenariat vise à renforcer la résilience des villes face aux inondations et autres crises.