Madagascar: Opportunité d'entreprise - Lancement de l'appel à projets ODOF

Le MIC a lancé un appel à projets dans le cadre du programme ODOF, pour dynamiser les filières du miel et du cidre à Madagascar. Cette initiative vise à renforcer l'autonomie industrielle et la compétitivité des produits malgaches.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce (MIC) lance un appel à projets dans le cadre du programme One District, One Factory (ODOF). Un programme qui ambitionne d'accroître l'entrepreneuriat industriel, en mettant à disposition des machines modernes pour la purification du miel et la production de cidre, par exemple. Il a pour objectif de renforcer la transformation locale et de réduire la dépendance technologique de Madagascar.

Présenté pendant la Semaine de l'Entrepreneuriat, l'appel à projets est ouvert aux entrepreneurs malgaches jusqu'au 12 décembre 2024. Le projet encourage l'exploitation des ressources locales et cherche à augmenter la production ainsi qu'à rendre les produits malgaches plus compétitifs sur les marchés.

Modernisation

Le MIC prévoit d'équiper les producteurs d'outils modernes pour améliorer la qualité du miel et augmenter les revenus des apiculteurs. La production actuelle, estimée entre 3 000 et 4 000 tonnes par an, reste limitée par des méthodes peu avancées. Des régions comme Manjakandriana, Ambositra ou la côte Est produisent du miel en grande quantité, mais leur potentiel n'est pas pleinement exploité. Selon Hary Sambatra, entrepreneure dans le domaine du miel d'après ses propos au mois de juillet, « des outils adaptés amélioreraient la qualité et le volume du miel, ouvrant des possibilités sur les marchés extérieurs ». Des initiatives locales donnent déjà des résultats.

Depuis 2023, une unité à Boeny produit 100 litres de miel par heure. À Farafangana, une future miellerie doit favoriser la production, notamment pour des variétés comme le miel de niaouli ou de litchi. Le programme soutient aussi la production de cidre, un secteur en pleine croissance. L'installation d'équipements modernes permettra d'augmenter la production pour répondre à la demande locale.