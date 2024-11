Afrique: Basketball /Africa Cup 2024 La Mauritanie débarque en premier

À une journée du début de l'Africa Cup de basketball 3x3, homme et dame, que Madagascar abrite du 29 novembre au 1er décembre, seule la délégation de la Mauritanie avec son équipe masculine est arrivée à Madagascar mardi. Composée de quatre joueurs de grande taille (1.99, 1.97, 1.71 et le quatrième non précisé), la délégation de Mauritanie n'est pas encore très connue du public.

Les autres délégations ont commencé à débarquer hier après-midi, telles celles des Comores, du Bénin, de la République Centrafricaine, de l'Égypte, du Rwanda, de l'Ouganda, du Kenya, des Seychelles, de l'Algérie.

En basketball 3x3, il n'y a pas de tirage au sort, le partage de poules se fait par le classement de chaque pays. Et c'est la responsabilité de la Fiba de le faire et non pas celle de la FMBB.