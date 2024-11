Madagascar: Anisha Jo, vainqueur de la Star Academy - «Je veux être une source d'inspiration pour les autres»

Anisha Jo est arrivée à Madagascar le 24 novembre pour préparer son premier concert sur l'île, prévu le 15 décembre à 15 h au CCI Ivato, marquant son retour après sa victoire à la Star Academy en 2022.

Le 24 novembre, Anisha Jo, la talentueuse artiste malgache, est arrivée discrètement à Madagascar pour préparer son concert très attendu au CCI Ivato le 15 décembre. Cette venue marque son retour aux sources après plusieurs années passées en France, et la rencontre avec l'artiste a eu lieu hier au Radisson Blu Ambatonakanga, où elle a partagé ses émotions et ses projets.

Dès le début de l'interview exclusive, Anisha Jo s'est exprimée en malgache, avec un accent fier et authentique, illustrant son profond attachement à ses origines. "Andrianiko ny teniko, ny an'ny hafa koa feheziko", déclare-t-elle, un clin d'oeil à son identité malgache et à la manière dont elle valorise sa culture. Tout au long de l'interview, elle est restée souriante, arborant sa coiffure bouclée et un maquillage soigné, incarnant la simplicité et l'élégance.

Son arrivée à Madagascar a été marquée par une discrétion volontaire, car elle souhaitait faire une surprise à sa famille. "Le jour même de mon arrivée, j'ai contacté ma famille et ma grand-mère m'a reçue à Ivato, elle est la prunelle de mes yeux, la pierre précieuse de ma vie", a-t-elle confié, émue. Pour elle, revenir sur sa terre natale est une fierté immense, notamment pour sa grand-mère qui l'a toujours soutenue.

Parcours inspirant

Anisha Jo est une artiste transformée par son parcours. Avant sa participation à la Star Academy, elle était timide et discrète. Mais grâce à l'émission, elle est devenue une jeune femme ouverte, sociable, et surtout une artiste accomplie. Sa passion pour la musique, qu'elle combine avec son diplôme en management et marketing digital, lui permet de s'exprimer de manière créative et professionnelle dans plusieurs domaines.

"Je ne suis pas seulement une chanteuse, je touche à tout, y compris la photographie, le design, et bien d'autres", explique-t-elle. Elle encourage aussi les jeunes à poursuivre leurs études, soulignant l'importance de l'éducation pour réussir dans la vie.

Le concert du 15 décembre s'annonce déjà comme un événement riche en émotions. "Ce sera un moment de joie et de lumière car les ingrédients sont complets avec des musiciens talentueux malgaches et un public qui m'a toujours soutenue. Un moment inoubliable, comme mon premier concert à Paris", promet-elle.

Le concert durera deux heures, avec plus de dix-neuf titres, dont des reprises très connues, les treize titres de son album Lumière, ainsi que des surprises qui raviront les fans. Après ce concert, Anisha Jo prévoit de continuer à partager son parcours et ses oeuvres avec le public malgache, en particulier avec les jeunes, dans l'espoir de les inspirer.

"Je veux m'inspirer et me ressourcer ici, pour devenir une source d'inspiration pour les autres, pas seulement à travers des concerts, mais aussi de différentes manières", conclut-elle, avec une voix douce et pleine de simplicité.