Madagascar: Insertion professionnelle - Des handicapés se lancent dans l'entrepreneuriat

Des certificats de fin de formation ont été octroyés à des jeunes en situation de handicap afin de garantir un avenir plus inclusif.

Inclusion dans le monde professionnel. Soixante-sept jeunes en situation de handicap ont suivi des formations dans divers domaines tels que l'informatique, la coupe et couture, la pâtisserie, et la menuiserie en bois. Mardi dernier, ils ont obtenu leur certificat de fin d'études. Une cérémonie marquant cette remise de certificats a eu lieu au Centre National de Formation Professionnelle pour les Personnes en Situation de Handicap (CNFPPSH) à Ampandrianomby. Ces derniers sont désormais prêts à intégrer le monde du travail. De plus, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique facilite leur inclusion dans le monde professionnel tout en reliant les jeunes diplômés avec le Groupement des Entreprises de Madagascar (GEM).

La ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique, Hanitra Fitiavana Razakaboana, a souligné lors de la cérémonie que de telles initiatives permettent de donner à chaque individu, sans exception, un emploi décent.

Quarante de ces jeunes formés vont se lancer dans l'entrepreneuriat, et vingt-trois intégreront des entreprises, tandis que quatre jeunes mineurs continuent encore leurs études. Ces jeunes en situation de handicap bénéficient également d'un accompagnement.

D'après les données publiées par la Banque mondiale, les personnes en situation de handicap représentent 15 % de la population mondiale, soit un milliard d'individus. La plupart d'entre eux sont en âge de travailler. «Toutefois, ces jeunes sont souvent confrontés à des barrières professionnelles et socio-économiques», indique Fanfan Rwanyindo Kayirangwa, directrice régionale de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) pour l'Afrique, en visite officielle à Madagascar, lors de la cérémonie de remise de certificats. «Ces jeunes entrepreneurs ont réussi grâce au dévouement des formateurs ainsi qu'à toutes les entités concernées par ce projet», enchaîne la directrice régionale de l'OIT.

Le pays se trouve de plus en plus engagé dans l'inclusion professionnelle des jeunes porteurs de handicap. La détermination ainsi que la résilience de ces jeunes constituent une source d'inspiration pour chacun, d'autant plus qu'ils sont prêts à relever le défi vis-à-vis du marché du travail. Ainsi, la directrice régionale de l'OIT, mais également marraine de la promotion, s'est exprimée avec fierté.

Cette initiative incluant la formation ainsi que l'accompagnement, soutenue par l'Organisation Internationale du Travail (OIT), marque une étape importante dans la lutte contre les discriminations professionnelles et économiques.