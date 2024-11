Madagascar: Football/ Pure Play Football League - La première phase se joue en trois conférences

Début de l'évènement sportif après deux mois de reports. La version 2024/2025 de la Pure Play Football League ou le championnat national élite débutera ce week-end. Innovation de la saison, les seize équipes engagées seront réparties en trois conférences : Nord, Sud et Centre.

La conférence Centre est considérée comme la poule de la mort. Celle-ci est composée de huit clubs, dont la plupart des grosses pointures, pour ne citer que Disciples FC de Vakinankaratra, tenant du titre, ou aussi CFFA, déjà champion. Elgeco Plus compte, de son côté, six sacres de vainqueur de la coupe nationale. AS Fanalamanga d'Alaotra-Mangoro et Ajesaia de Bongolava avaient disputé la finale. Les deux autres clubs qui complètent la conférence Centre sont Uscafoot et FC Rouge.

Les deux autres conférences, aux extrêmes, sont formées, quant à elles, de quatre équipes chacune. La conférence Nord regroupe le club champion de la troisième édition de l'Orange Pro League, Fosa Juniors FC, avec deux clubs promus durant la saison 2023, à savoir Tsaramandroso FFC de Boeny et ASA Nosy Be de Diana, ainsi que FC Théo de Sava, club vice-champion national D2. Et la conférence Sud est constituée de Zanakala FC de Matsiatra-Ambony, 3FB du Sud-Ouest, AS Avenir-Sainte Anne d'Anosy et FC Mama d'Amoron'Imania.

Disqualifié

La phase de conférence Nord et Sud se dispute en aller et retour. Les deux équipes les mieux classées se qualifieront pour la phase finale. Pour la conférence Centre, les huit clubs en lice joueront en aller simple et les quatre meilleurs valideront leur ticket pour la prochaine étape.

La phase de conférence s'étalera jusqu'au mois de février. Les huit équipes qualifiées des trois conférences poursuivront l'aventure à la phase finale, sous forme de championnat où tout le monde rencontre tout le monde en aller et retour. D'après les bruits de coulisse, deux clubs, à savoir 3FB dans la conférence Sud et FC Théo dans celle du Nord, ont l'intention de se désister, mais l'instance organisatrice ne l'a pas encore confirmé.

« Dans ce cas, ils seront disqualifiés et leur conférence respective jouera à trois. Les deux mieux classées accèderont à la phase finale », souligne le secrétaire général de l'association organisatrice Club de football élite de Madagascar (CFEM), Stanislas Rakotomalala.

Quatre matchs des conférences Sud et Centre sont programmés pour la première journée de ce week-end. À l'affiche, dimanche, Disciples FC, amputé de l'une de ses pièces maîtresses, Tendry Randrianarijaona, jouera contre AS Fanalamanga au By-Pass, et CFFA affrontera Elgeco Plus à Iavoloha.

Calendrier 1re journée

Samedi 30 novembre :

12 :00-AS Avenir Ste Anne-Mama FC (Iavoloha)

14 :30-FC Rouge-Ajesaia (Iavoloha)

Dimanche 1er décembre :

14 :30-AS Fanalamanga-Disciples FC (By-Pass)

14 :30-CFFA-Elgeco Plus (Iavoloha)Serge Rasanda