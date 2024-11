Madagascar: Special Olympics / Championnat national - Six régions représentées à l'édition inaugurale

Les déficients intellectuels sous les projecteurs. L'instance nationale chargée des athlètes en déficience intellectuelle, Special Olympics Madagascar (SOM), organisera son premier championnat national, le samedi 30 novembre, au complexe sportif de l'Akamasoa à Andralanitra.

Special Olympics Madagascar a été créé à la fin de l'année 2018 et s'occupe particulièrement des athlètes en déficience intellectuelle, dont les trisomiques et les autistes. « Pour commencer, nous allons nous concentrer sur une seule discipline de compétition, l'athlétisme. Trois épreuves de distances différentes seront au programme, à savoir les 50 m, 100 m et 200 m », confie le président du conseil d'administration du Special Olympics Madagascar, Monja Dinard. Ce dernier a été l'un des fondateurs de la fédération du handisport en 1989. Il occupait le poste de secrétaire général, puis celui de président de 1996 à 2021.

Cette édition inaugurale regroupera six régions, à savoir Analamanga, Boeny, Atsinanana, Alaotra-Mangoro, Vakinankaratra et Menabe. Subventionnée par l'ambassade de France, chaque ligue régionale aura le droit de présenter une délégation de dix personnes, composée de trois athlètes garçons et trois filles, trois encadreurs et un chef de délégation.

Madagascar a déjà participé à deux jeux mondiaux. Deux athlètes sur quatre engagés en 100 m avaient ravi la médaille d'argent à Dubaï en 2021, puis un athlète sur trois représentants avait décroché l'argent en lancer de poids aux jeux de Berlin en 2023. Vingt-six disciplines sportives sont pratiquées en Special Olympics. L'instance mondiale est reconnue par le Comité international olympique. Les prochains jeux mondiaux auront lieu au Chili en 2027.