Madagascar: Stade Barea - Certaines recommandations sous-estimées

Les Barea ont été privés des matchs officiels à domicile depuis le coup d'envoi des éliminatoires de la Coupe du Monde, puis de la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations. Les inspecteurs de la CAF, en visite à Madagascar, ont refusé à plusieurs reprises l'homologation du Stade Barea.

Une vingtaine de recommandations, la plupart des normes sécuritaires, a été exigée par la CAF et une partie a été honorée. Entre autres, l'élargissement des vestiaires, la mise en place de deux portails de secours ainsi que des escaliers métalliques d'évacuation, la mise en place de quelques tourniquets qui devraient normalement, comme dans les stades à l'étranger, couvrir chaque portail d'entrée. Et dernièrement, le secrétaire d'État chargé des Nouvelles Villes et de l'Habitat (SENVH) a communiqué que la pelouse est prête pour l'éventuelle inspection.

De nombreuses autres recommandations ne sont pas encore honorées, pour ne citer que l'installation facilitant l'accès des personnes handicapées, la numérotation des sièges individuels, l'installation des grillages qui séparent les gradins et les tribunes, ainsi que la partie VIP et les autres spectateurs, l'élargissement de la pelouse en dehors de l'aire de jeu, et la mise aux normes, la toiture et l'équipement de la tribune de presse.

Les amoureux du football malgache pourront-ils espérer assister, au Stade Barea, aux matchs de la sélection malgache programmés en décembre ? Madagascar affrontera l'Eswatini au deuxième tour de qualification au Championnat d'Afrique des Nations (CHAN). Le match aller est programmé entre le 20 et le 22 décembre et le retour entre le 27 et le 29 décembre. Et les prochains matchs de qualification au Mondial sont prévus fin mars. La balle est dans le camp des inspecteurs de la CAF.