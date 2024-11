Madagascar: Institut Confucius - Zo Rasendra honorée en Chine

Une personne de relation. Holiseheno Zo Eva Rasendra est une figure incontournable dans la promotion de la culture chinoise à Madagascar. Récemment, elle a reçu un prix prestigieux de l'Institut Confucius, récompensant sa contribution exceptionnelle à la promotion de la culture chinoise. Elle fait partie des quarante et une personnalités honorées, dont cinq en Afrique, lors d'une cérémonie tenue en Chine la semaine dernière.

Cet honneur est d'autant plus significatif qu'il souligne l'engagement de Zo Rasendra envers la culture chinoise, une passion qui anime sa vie depuis des décennies. Fondatrice et première directrice de l'Institut Confucius à Madagascar, elle a dirigé cette institution pendant 14 ans à l'université d'Antananarivo. Depuis, elle oeuvre sans relâche pour renforcer les liens entre Madagascar et la Chine, notamment à travers des programmes d'échanges culturels et linguistiques.

"Cette récompense a été une grande surprise. Je ne m'y attendais pas. La langue et la culture chinoises coulent dans mes veines. Je me considère comme une ambassadrice de la Chine, tissant des liens entre les Chinois, tant à Madagascar qu'en Chine", confie-t-elle, émue, après avoir reçu cette distinction. Au-delà de sa carrière académique, Zo Rasendra est également membre actif de l'Association Amitié Madagascar-Chine, où elle occupe le poste de secrétaire générale depuis 2009. Grâce à son engagement, plus de six cents jeunes Malgaches ont pu bénéficier de bourses pour étudier en Chine. Un véritable tremplin pour les étudiants malgaches, qu'elle accompagne avec passion depuis de nombreuses années. Son parcours est un modèle d'engagement.

Après avoir obtenu son baccalauréat en 1974, Zo Rasendra a d'abord étudié le droit avant de recevoir une bourse de cinq ans pour étudier la philosophie en Chine. Avant de rejoindre l'Institut Confucius, elle a enseigné la philosophie à la Faculté des Lettres de l'université d'Antananarivo. Ses sacrifices pour la promotion des échanges culturels sont exemplaires, et sa récompense en Chine témoigne de l'impact de son travail. Elle n'est pas simplement une promotrice de la culture chinoise, elle est également une véritable bâtisseuse de ponts entre deux nations.