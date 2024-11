Maroc: Administration publique - L'ENSA et l'ENAP du Brésil signent un mémorandum d'entente

Brasilia — L'École nationale supérieure de l'administration (ENSA) du Maroc et l'École nationale d'administration publique (ENAP) du Brésil ont signé, mercredi à Brasilia, un mémorandum d'entente visant à renforcer leur coopération et à favoriser l'échange d'informations, d'expériences et de savoir-faire dans le domaine de la fonction publique.

Paraphé par Nada Biaz, directrice générale de l'ENSA, et Betânia Peixoto Lemos, présidente de l'ENAP, ce mémorandum prévoit l'identification de domaines d'intérêt commun tels que l'e-gouvernement, la gestion de l'information publique et la formation des cadres administratifs et politiques.

Les deux instituts s'accordent à échanger leurs expertises et les bonnes pratiques en matière de politiques publiques afin d'améliorer les services publics et à collaborer dans des programmes de formation, de recherche et d'études. L'organisation conjointe de colloques, l'échange de documentation et l'accueil mutuel d'étudiants et de fonctionnaires pour des formations pratiques au sein des administrations marocaines et brésiliennes figurent également parmi les actions envisagées.

Au cours de cette rencontre, les discussions ont porté sur les perspectives de collaboration autour de projets de recherche et de la co-organisation d'événements scientifiques sur des thématiques clés comme le développement territorial ou le changement climatique.

Mme Biaz, qui était accompagnée de MM. Said Rachek et Rabii Leouifoudi, respectivement directeur des Ressources, des Programmes, de la Formation et des Stages, et directeur des Études, de la Recherche et de la Coopération internationale, a profité de l'occasion pour présenter un aperçu des activités de l'ENSA, mettant en avant son rôle clé dans la formation de cadres de haut niveau pour la fonction publique marocaine.

Dans une déclaration à la MAP, elle a souligné que la signature de ce mémorandum d'entente s'inscrit dans une stratégie plus large de l'établissement visant à diversifier ses partenariats internationaux au-delà de l'Europe, notamment avec l'Asie et les Amériques, pour échanger les bonnes pratiques en matière de management et d'évaluation des politiques publiques au service de la formation des fonctionnaires et des intérêts respectifs des deux pays.

Elle a précisé que cette collaboration se focalisera sur des thématiques clés comme le développement territorial, le changement climatique, la digitalisation et la performance des services publics, à travers l'organisation d'événements conjoints ou la publication d'articles de recherche.

De son côté, Mme Lemos s'est félicitée de ce partenariat inédit qui reflète un engagement commun à améliorer l'administration publique au Maroc et au Brésil, se disant convaincue qu'il apportera "d'excellents résultats".

Grâce à cette collaboration, a-t-elle assuré, "nous apprendrons les uns des autres et partagerons notre expertise en matière de formation pour contribuer à améliorer les politiques et services publics au bénéfice de nos populations respectives".

Créée en 1986, l'ENAP ambitionne de transformer la culture de l'administration publique en formant des agents capables d'innover, d'atteindre des résultats concrets et de répondre aux attentes de la société.

Créée en 2015 à la suite de la fusion de l'Ecole nationale d'administration et de l'Institut supérieur d'administration, l'ENSA constitue un pôle d'excellence préparant à la haute fonction publique et joue un rôle significatif dans la restructuration de l'administration et l'amélioration de ses performances.