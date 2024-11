Maroc: Le vice-président du FOPREL salue le rôle pionnier de Sa Majesté le Roi dans la promotion de la coopération Sud-Sud

Rabat — Le vice-président du Forum des présidents des pouvoirs législatifs d'Amérique centrale, des Caraïbes et du Mexique (FOPREL), Luis Rolando Redondo, a salué, mercredi à Rabat, le rôle pionnier de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans la promotion de la coopération entre les pays du Sud et dans le renforcement, en particulier, des relations de coopération et de rapprochement entre le Maroc et les pays d'Amérique latine, ainsi qu'entre ces derniers et l'Afrique.

Dans une déclaration à la MAP en marge des travaux de la 30ème session extraordinaire du FOPREL, qui se tient au siège du Parlement marocain, M. Rolando Redondo a affirmé que l'évolution du statut du Parlement marocain de "membre observateur permanent" à celui de "partenaire avancé" au sein du Forum, est en harmonie avec la Vision de SM le Roi pour la coopération Sud-Sud et couronne un long processus dans lequel le Maroc a joué un rôle de passerelle pour l'Afrique vers l'Amérique latine dans son ensemble, et en particulier vers l'Amérique centrale, le bassin Caraïbe et le Mexique.

M. Rolando Redondo, également président du Congrès national du Honduras, a assuré que l'approbation par les membres du FOPREL de l'octroi de ce statut au Parlement marocain témoigne "d'un rapprochement accru et offre un terrain d'action commun sur de nombreuses questions, à l'instar de plusieurs autres instances régionales qui oeuvrent au renforcement de la coopération Sud-Sud".

Il a noté que le Maroc a fait montre d'une présence active au FOPREL, en ce sens que le Royaume "n'a pas été un simple membre observateur, mais a toujours joué un rôle actif et fait preuve du même engagement, responsabilité et action qu'un membre partenaire", a-t-il fait observer, soulignant que l'engagement du Maroc pour le partenariat avec le FOPREL et le renforcement de la coopération parlementaire est perçu avec grande estime et admiration en Amérique latine.

Et d'ajouter que le Maroc, prochain hôte du Mondial 2030, est engagé dans de nombreux projets de développement, fruits d'une vision prospective pour un avenir meilleur. "On aspire à tirer parti de cette expérience qui nous incite à renforcer davantage nos relations avec le Royaume dans de nombreux domaines", a-t-il dit.