Maroc: Installation des membres du jury de la 6è édition du Prix de la société civile

Rabat — Le jury de la 6è édition du Prix de la société civile a été installé, mercredi à Rabat, lors d'une cérémonie présidée par le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Présidé par Mme Najima Tay Tay, le jury de ce prix est composé de Mmes Souad Hamidi, Meryem Ennasser et Nora Khair, et de MM. Idir Ouguindi, Naoufal Bouamri et Abdellah Haddioui.

S'exprimant à cette occasion, M. Baitas a indiqué que l'objectif principal de l'organisation de ce Prix est de mettre en valeur les initiatives créatives des associations de la société civile, des organisations non gouvernementales et des personnalités civiles, ayant rendu d'éminents services à la société, notant que cette reconnaissance constitue l'un des principaux thèmes de la stratégie "Nassij 2022-2026" pour la promotion des associations de la société civile.

A cet égard, il a salué la hausse constante du nombre de candidatures pour ce Prix, qui étaient de 280 lors de la précédente édition, alors que ce chiffre a atteint 472 pour l'actuelle édition.

M. Baitas a relevé que l'organisation de cette 6è édition intervient après le grand succès enregistré lors de la précédente édition, suite à l'amélioration du cadre réglementaire du Prix, en réponse aux recommandations des jurys et des comités d'organisation des cinq éditions précédentes.

Cette amélioration porte essentiellement sur la révision du décret portant création du Prix et son règlement intérieur, afin de surmonter certaines contraintes, liées essentiellement au troisième article du règlement intérieur stipulant la possibilité de joindre certains documents constituant les dossiers de candidatures en langue originale du pays de résidence, afin de faciliter les procédures de candidatures pour les Marocains du monde, notamment après la création d'une nouvelle catégorie réservée aux personnalités de la société civile de la diaspora marocaine, a expliqué le ministre.

Pour sa part, la présidente du jury a noté que ce Prix reflète le grand intérêt porté au rôle joué par la société civile dans le processus de développement du Royaume, en concrétisant des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a toujours souligné l'importance du rôle de la société civile en tant que partenaire essentiel du développement.

Elle a, à cette occasion, mis en exergue les objectifs de ce Prix visant à honorer et encourager les acteurs de la société civile, récompenser les initiatives novatrices des associations et des personnalités de la société civile, mettre en avant le rôle pionnier de la société civile au service des questions de développement, encourager les compétences nationales pour la créativité et l'innovation et renforcer les valeurs de citoyenneté et de bénévolat.

Le Prix de la société civile, dont la remise coïncide avec la date de promulgation du Dahir réglementant le droit d'association de 1958, est attribué annuellement aux associations de la société civile et aux organisations non gouvernementales, ainsi qu'aux personnalités civiles, en reconnaissance de leurs contributions marquantes et leurs initiatives novatrices, en mettant en avant les expériences réussies d'associations et d'acteurs associatifs au niveau national ou au niveau de la diaspora.