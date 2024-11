Madagascar: Palais des Sports - « Vibe tropical » avec quatre grosses cylindrées

Une fête que l'équipe d'organisation espère marquante pour la ville des Mille, avec deux ambiances sur le même site, concept en vogue avec Big City Night et compagnie. « Vibe tropical » s'annonce festif et sous le signe de la variété pour la génération 2010.

Les « ados » du milieu des années 2010 seraient maintenant des adultes capables de se payer leur ticket de spectacle. « Vibe tropical » surfe sur cette nouvelle vague de consommateur(rice)s de loisirs en proposant deux plateaux : clubbing à ciel ouvert et concert en salle, le 6 décembre à partir de 16h. Les portails ouvriront sûrement plus tôt. « Dès cette heure, ce sera ambiance Djing avant que les concerts ne commencent à 19 heures », a fait savoir l'équipe d'organisation, hier dans les locaux de la société Star à Andraharo.

Vu l'envergure de l'évènement, selon l'équipe, il fallait rassembler la presse locale. Quatre chanteurs seront dès lors sur scène, Lion Hill, L-Jo, Mr Sayda et Basta Lion : la génération de l'âge de bronze de la variété malgache, idoles des cours de récrés à leur prime, stars des réseaux sociaux et des clics.

Quatre garçons qui incarnent la vitesse de croisière de l'« industrie » musicale malgache de l'« ère Facebook et Tik tok », avec ses strasses, ses buzz et ses scandales. Ce quatuor pourrait bien remplir un gymnase comme le Palais des Sports et ses 8 000 places. Tandis que sur l'esplanade supérieure, il y aura diverses animations, les platines bien sûr, chicha bar, photobooth, snack, grillade, danses tropicales... Deux ambiances donc, pour les plus enclins à se prélasser et profiter de la soirée et ceux ou celles qui préfèrent voir chanter les quatre chanteurs.