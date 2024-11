Sénégal: Perturbation dans le secteur de la santé - Le Dt3s annonce une grève de 72h

Le Conseil national syndical du Syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social (SDt3s) sera en grève de 72 h, les 4, 5, et 6 décembre prochain dans tout le pays. En assemblée générale, le dimanche dernier, les camarades de Cheikh Seck, ont appelé à une mobilisation massive afin d'amener le nouveau gouvernement à reprendre les discussions pour le respect des accords du 10 mai 2022 et du 29 décembre 2023 ainsi que la généralisation de l'indemnité de logement, entre autres points.

Le Conseil national du SDt3s, appréciant la situation syndical du pays, soutient, dans un communiqué daté du 25 novembre, qu'il ne constate aucune avancée significative sur les préoccupations des travailleurs de la Santé et de l'Action sociale. Des préoccupations qui ont comme noms le respect des accords du 10 mai 2022 et du 29 décembre 2023, la généralisation de l'indemnité de logement, la finalisation du processus de reclassement des infirmiers, sages-femmes d'État et techniciens supérieurs de santé, le comblement du gap de 15.000 agents dans le secteur de la Santé et de l'Action sociale par un recrutement spécial de 3000 agents par an pendant 5 ans, l'utilisation rationnelle et efficiente des ressources du ministère de la Santé et de l'Action sociale, la mise en compétition ou du profilage des postes des Directions mais aussi l'augmentation des subventions et la définition des critères d'allocations budgétaires des hôpitaux.

Face à ces doléances, le Cns du CDt3s fustige la voie empruntée par le ministre de la Santé qui, selon lui, favorise un groupe de corps au détriment d'autres corps. «Cela est en train même d'avoir des répercussions sur les indicateurs sanitaires et sur les risques majeurs de la non-atteinte de la vision de couverture sanitaire», a renseigné la source. Pour les camarades de Cheikh Seck, aucun corps ne doit se croire être l'alpha et l'oméga du système de santé, qui doit répondre d'une approche holistique, fondée sur l'éthique et l'équité. «Il est arrivé le temps de s'ouvrir à des considérations fécondes et sortir des zones de confort pour s'accommoder aux nouveaux paradigmes auxquels appellent le concept «One Health» (Une Seule Santé, ndlr), a déclaré le Dt3s.

Concernant le ministre de la Fonction publique, les acteurs l'appellent à les éclairer sur la composition de la Commission d'équivalence des diplômes et de reclassement ainsi que sur la transparence dans la gestion des dossiers. A cet effet, ils ont estimé : «il devra également procéder à la révision du décret 77-887 portant statut particulier du cadre des fonctionnaires de la Santé et de l'Action pour les adapter aux différents corps de métiers actuels du secteur actuel de la Santé et de l'Action sociale. La seule référence en matière de formation et d'homologation de diplôme reste pour nous les dispositions établies par l'Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS)».

Au ministère en charge de l'Urbanisme et de l'Habitat, ils exigent tout simplement le respect des engagements du gouvernement qui ont conduit aux accords sur l'octroi de terrains à usage d'habitation à Daaga Kholpa. Face à toutes ces situations, le Conseil national syndical a donné mandat au Bureau exécutif national et au Secrétaire général de continuer et de définir toutes orientations stratégiques dans le cadre d'alliances ou d'unités d'actions pour la satisfaction totale des revendications. A cet effet, une grève générale de 72 heures sera observée les 04, 05 et 06 décembre 2024, suivie de la rétention d'informations et le boycott des supervisions. Les camarades de Cheikh Seck n'excluent aucune autre action de lutte, allant jusqu'au boycott des programmes ou activités qui se profilent à l'horizon.