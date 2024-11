Angola: Le ministre d'État veut une Cour des comptes plus forte et plus interventionniste

Luanda — Le ministre d'État et chef de la Maison Civile du Président de la République, Adão de Almeida, a déclaré mercredi, à Luanda, que l'Angola avait besoin d'une Cour des Comptes forte et intervenante, capable d'exercer son pouvoir de contrôle externe des finances publiques aujourd'hui et demain.

Intervenant à l'ouverture des deuxièmes Journées Technico-scientifiques de la Cour des Comptes, le gouvernant a souligné la nécessité pour cet organe de continuer à veiller à l'utilisation correcte des ressources publiques, pour parvenir à la bonne gouvernance souhaitée et à la consolidation de l'État démocratique et de droit.

À cet effet, a-t-il ajouté, il est essentiel de renforcer le rôle institutionnel de la Cour des comptes, en garantissant son indépendance, à travers la fourniture de moyens et d'un personnel de plus en plus capables de comprendre les nouvelles dynamiques.

Adão de Almeida a également défendu l'adoption de nouveaux modèles d'action administrative, avec l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA), pour faciliter la disponibilité de l'information et un contrôle externe efficace, toujours en adéquation avec le contexte dans lequel ils sont appliqués.

Selon le ministre d'État, la force sociale et la crédibilité des institutions dépendent de la capacité de s'adapter en permanence, en favorisant les changements nécessaires dans la manière d'être et d'agir, pour qu'elles survivent à l'évaluation de la communauté.

Il a souligné le parcours de la Cour des Comptes, au cours de ses 23 années de fonctionnement effectif, en mettant l'accent sur la transformation et l'adaptation permanente qui lui ont permis de répondre aux défis de chaque instant.

Parmi les principales étapes, il a signalé les changements législatifs réalisés en 2010, à la suite de l'entrée en vigueur de la Constitution de la République d'Angola (CRA), l'augmentation du nombre de juges consultatifs qui composent la plénière et des employés, outre l'investissement dans la spécialisation du personnel.

Au niveau de l'Exécutif, il a déclaré qu'il y avait un travail continu pour améliorer le Compte Général de l'État, compte tenu des recommandations de la Cour des Comptes contenues dans les avis annuels, ainsi que du chemin qu'il parcourt pour garantir la responsabilité des institutions publiques.

Les deuxièmes Journées Technico-scientifiques de la Cour des Comptes durent deux jours et comprennent la participation de la présidente de l'Organisation Africaine des Cours des Comptes et Institutions Similaires (AFROSAI-E), Meisie Nkau, des représentants des institutions supérieures de contrôle du Portugal, du Brésil et du Mozambique, de Cap-Vert et de São Tomé et Príncipe, ainsi que des magistrats, des universitaires, des gestionnaires publics et des associations professionnelles.

Sous le thème « Les défis du contrôle externe des finances publiques : le rôle des institutions de contrôle supérieures à l'avenir », l'événement aborde des sujets liés à la pertinence de la fonction juridictionnelle des cours des comptes comme moyen de parvenir à la justice, aux perspectives et les nouvelles tendances en matière de contrôle externe des finances publiques, le rôle de la société civile dans le renforcement du contrôle des finances publiques, entre autres questions.