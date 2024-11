Cameroun: Université Paris1 Panthéon - Jackson C. Tchinda Yemeyo désormais docteur en droit international

Face à un impressionnant jury composé d'éminents professeurs d'université, il a soutenu le 25 novembre 2024 à Paris sa thèse de Doctorat en Droit International Public. Devenant ainsi pionnier dans ce domaine à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

Il est Colonel-Magistrat dans l'armée camerounaise. Il a moins de cinquante ans. Quand on parle du tribunal Militaire de Maroua dans le département du Diamaré, région de l'Extrême-Nord, on voit immédiatement le Colonel Jackson Cédric Tchinda Yemeyo où il officie en qualité de président dudit tribunal.

Son nom est aussi étroitement lié au Tribunal Militaire de Garoua où, entre juillet 2005 et janvier 2015, il a successivement exercé comme Substitut du Commissaire du Gouvernement et Juge d'Instruction. En janvier 2015, il est promu Commissaire du Gouvernement près le tribunal militaire de N'Gaoundéré et a eu la lourde charge de mettre sur pied cette juridiction qui venait d'être créée.

Il a aussi marqué d'une empreinte indélébile le tribunal militaire de Douala en qualité de Commissaire du Gouvernement entre juin 2017 et mars 2020 ; tout comme au Tribunal Militaire de Buea où il a officié comme Président entre mars 2020 et mars 2024. Un parcours qui en dit long au sujet de sa maitrise du droit pénal et du fonctionnement des juridictions militaires avec toute leur complexité. Pur produit militaire, il s'en serait contenté ce d'autant plus qu'il cumule plusieurs qualifications opérationnelles.

Ayant suivi sa formation initiale d'officier aux Ecoles de Saint Cyr Coëtquidan en France, il a complété son cursus en effectuant tous les stages dédiés aux officiers. Il a ainsi suivi le Stage des Commandants d'Unités, le Certificat d'Etat-major, le Diplôme d'Etat-major et couronné ce parcours par le Brevet Militaire de l'Enseignement Supérieur du Second Degré obtenu en 2015 à l'Ecole Supérieure Internationale de Guerre de Yaoundé.

Toujours assoiffé de connaissance, il a entamé depuis le 19 novembre 2019 la préparation d'une thèse de doctorat en droit à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne sous la direction de l'éminent Professeur Jean-François AKANDJI-KOMBE enseignant à l'Ecole de droit de la Sorbonne. Après 5 ans de dur labeur, ponctué par de nombreux séjours de recherche en France, il a vaillamment soutenu cette thèse portant sur « La formation d'un droit régional de la lutte anti-terroriste en Afrique Subsaharienne.

Recherche sur la coordination et l'efficacité des normes » le 25 novembre 2024. Cet exercice académique majeur s'est déroulé en présence d'illustres enseignants à l'instar de : Jean-François Akandji-Kombe, Professeur à l'Ecole de Droit de la Sorbonne, Directeur de thèse ; Joël Andriantsimbazovina, Professeur à l'université Toulouse 1 Capitole, président du jury ; Mme Anne-Sophie Lamblin Gourdin, Professeur à l'université de Bretagne Sud, rapporteure ; Jean Matringe, Professeur à l'Ecole de Droit de la Sorbonne, suffragant ; Makane Moïse Mbengue, Professeur à l'université de Genève, rapporteur et de Mme Alix Toublanc, Maitre de conférences à l'Ecole de Droit de la Sorbonne, suffragante.

Une configuration de jury qui témoigne non seulement de l'importance du sujet abordé, mais aussi de sa profondeur. Il faut dire pour le relever que Jackson Cédric Tchinda Yemeyo est le tout premier colonel-magistrat à soutenir une thèse de doctorat en droit en France et plus précisément à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne entrant ainsi véritablement dans le Panthéon de l'armée camerounaise qu'il a jurée de servir avec « honneur et fidélité ».